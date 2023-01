Obvázaný, ale nemilosrdný. Simulant? Z pochybností beru sílu, hlásí Djokovič

Zároveň se ale ocitá pod drobnohledem expertů, médií, soupeřů i fanoušků, kteří se podivují, že Srb takto řádí, přestože kvůli zranění zadního svalu na levém stehně, které má v utkáních obvázané, si volá lékaře a vysílá bolestivé grimasy.

„Buď nejsem dost dobrý tenista, abych to poznal, nebo se mi zdál v pořádku,“ prohodil Australan De Minaur, jenž od Djokoviče v pondělním osmifinále schytal výprask 2:6, 1:6 a 2:6.

Srbský favorit, který v Melbourne usiluje o desátý titul a 22. grandslamový celkově, o potížích hovoří už od přípravného turnaje v Adelaide.

A když na Australian Open porazil ve druhém kole Francouze Couacauda, prohlásil: „Kvůli zranění mám důvody k obavám.“

Ostatní jsou oběti, ale já lhář?

I proto na každé tiskovce čelí mnoha otázkám na svůj zdravotní stav, spíš než dění v zápase vysvětluje procedury, které podstupuje.

Jenže navzdory obsáhlému líčení svých indispozic, na kurtu tančí jako obvykle. Když potřebuje, vždy vyškrábne míč navíc. Pomáhá si skvělým servisem. A tak je pochopitelné, že se mnoho lidí zainteresovaných v tenisovém světě ptá, jestli náhodou své trable nepřihrává.

„Jen ať pochybují,“ vzkázal Srb po osmifinále. „Je velmi zajímavé, že se zpochybňují jen má zranění. Když jsou zranění jiní, tak jsou oběti, ale když jde o mě, jen to předstírám. Každopádně necítím, že bych musel něco někomu dokazovat.“

Dodal, že má lékařskou dokumentaci, jež jeho potíže potvrzuje. A že se rozhodne, zda ji zveřejní.

„Nezajímá mě, co si o mně lidé myslí. Jen je zábavné sledovat, jak narativ, který mě obklopuje, pokračuje. Ale už jsem na to zvyklý a dává mi to extra sílu a motivaci.“

Djokovič těmito slovy připomíná, že v podstatě celou kariéru cítí křivdu, že se netěší takovému respektu jako rivalové Federer a Nadal. Častokrát k tomu sám dává záminku výbušným chováním, nicméně Srbové hovoří hlavně o záměrném přehlížení západním světem.

Djokovič nemá slabiny

Mimochodem, během středečního čtvrtfinále s Rusem Rubljovem, jehož Djokovič zničil 6:1, 6:2 a 6:4, mu fandil podporovatel s nechvalně proslulým písmenem Z na tričku. Srbův otec Srdjan se s příznivci, kteří skandovali proruská hesla a na vlajce se chlubili portrétem Putina, dokonce fotil.

Když však odhlédnete od stínů, které tyto kauzy vrhají, je nesporné, že Djokovič v Melbourne vyniká.

Bývalá světová čtyřka a nyní expert Eurosportu Tim Henman ho chválí: „Je jako z jiné planety. Rubljova ve čtvrtfinále naprosto zničil, on přitom neudělal nic špatně. Ale Djokovič byl příliš dobrý.“

Dál připomíná, že Srb v posledních letech výrazně vylepšil servis, jímž nyní soupeře decimuje. „S Djokovičem prostě cítíte, že nemá žádné slabiny, na které byste mohli útočit,“ uznává Henman.

Do pátečního semifinále s Američanem Paulem (ne dříve než v 9:30 SEČ, online ZDE) tak Srb vstupuje jako jasný favorit. Ale jelikož bude znovu hrát s obvázaným stehnem, opět přitáhne skeptické a odsuzující pohledy.