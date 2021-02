Krejčíková se v Melbourne těší na dvě finále. Inspiraci našla i v Karacevovi

Zápolení na více frontách není pro Krejčíkovou žádnou novinku. Na grandslamech pravidelně nastupuje ve dvouhře, čtyřhře i mixu, zejména v deblových disciplínách se jí na největších akcích daří, je jejich čtyřnásobnou šampionkou.

V posledních měsících však 25letá Češka vylétla i v singlu, probojovala se do osmifinále loňského Roland Garros a semifinále podniku v Linci.

S těmito úspěchy v zádech už loni na konci října s radostí vyhlížela nadcházející sezonu: „Je to určitě obrovská motivace a záleží, jak se s tím dokážu vyrovnat a jak se zvládnu připravit na to, abych příští rok byla zase o něco silnější než teď.“

Svým slovům Krejčíková dostává od prvních turnajů roku 2021.



V Austrálii na podniku Gramphians Trophy vyhrála dva zápasy, než ve třech setech nestačila na Američanku Bradyovou, samotný grandslam pro ni skončil ve druhém kole, kde podlehla Rusce Alexandrovové.



Ke stále se lepšícímu projevu ve dvouhře pak přidává tradičně konstantní a kvalitní deblová představení.

S Kateřinou Siniakovou ovládly zmíněný přípravný turnaj, kde zapózovaly se šestou společnou trofejí. „Cítím samá pozitiva. Trénink nebyl úplně ideální, příprava všelijaká, a my i tak dokázaly udělat titul. Tento turnaj byl zatím jeden z těch nejtěžších,“ hodnotila Krejčíková pro Radiožurnál.

Sehraný pár si přenesl vítěznou náladu i do Australian Open, na němž jej v pátek čeká finálový duel (od 6 hodin SEČ online). Pokud Češky uspějí, dosáhnou na třetí společný grandslamový titul.

O pohár si navíc Krejčíková zahraje i ve smíšené čtyřhře. Po boku Američana Rajeeva Rama má šanci stát se první tenistkou od obnovení mixu v roce 1987, která na jednom z grandslamů vyhraje třikrát za sebou.

„V posledních dnech jsem hrála dost zápasů a mám štěstí, že se mi zatím všechny podařilo vyhrát,“ pochvalovala si česká tenistka po semifinále smíšené čtyřhry, v němž s Ramem porazili domácí dvojici Storm Sandersová a Marc Polmans dvakrát 6:3.



„Na začátku jsme je dvakrát brejkli a rychle se dostali do vedení 4:0. Pak soupeři zvedli úroveň hry a zápas začal být velmi vyrovnaný. Bylo to asi 4:1 pro nás, když zápas skutečně začal,“ popsala Krejčíková.

Partii však s americkým parťákem dovedli k vítězství a v sobotu budou mít šanci navázat na dva roky starý společný titul právě z Melbourne.

Krejčíková přitom po příletu do Austrálie musela absolvovat tvrdou dvoutýdenní karanténu bez možnosti opustit hotelový pokoj. Do Melbourne totiž přicestovala stejným letadlem jako pozitivně testovaná osoba, a tak se česká hráčka místo tréninku na kurtu dva týdny udržovala ve fyzické kondici cvičením v jediné místnosti.

„Než kondici a údery dostaneme zpět, bude to trvat,“ hlásila z přísné izolace. „Oko, ruka, odhad na míč, rytmus, to všechno jde pryč. Člověk to zapomene, protože to nedělá denně. Pro všechny to bude náročné.“

S nečekanými komplikacemi se však vypořádává znamenitě.

Jiskru pro stoupání do dalších výšin našla Krejčíková i v heroické pouti Aslana Karaceva, který se v Melbourne probil z kvalifikace až do semifinále. S ruským tenistou se před lety potkala v týmu v české extralize, proto na ni jeho počínání udělalo dojem.

„Už loni jsem sledovala jeho zápasy, protože to bylo v Česku, a v určitých mezích pro mě byl motivací,“ svěřila se. „Když vidím lidi kolem mě, hrají dobře a pozoruji tu jejich cestu, tak je to pro mě inspirace.“

Pokud si skutečně vezme z bývalého ruského kolegy příklad, v budoucnu může útočit na závěrečná grandslamová kola i ve dvouhře.