Krejčíková: Že mě Azarenková trefila míčem? Beru to jako kompliment

V utkání s Azarenkovou vygradovalo snové období, které v posledních týdnech Krejčíková zažívá. Po účasti v osmifinále Roland Garros a premiérovému posunu do první stovky žebříčku se 26letá Češka výborně předvedla i v Ostravě, kde z kvalifikace došla do druhého kola.

A v něm proti bývalé světové jedničce z Běloruska zhmotnila své pohodové rozpoložení v parádní představení, jehož kvalitu nekalí ani porážka ve třech setech.

ZPRAVODAJSTVÍ Skvělý začátek nestačil, Krejčíková podlehla Azarenkové

„Zápas jsem dobře jsem rozehrála, vyhrála jsem první set. Ve druhém jsme se tahaly a měla jsem spoustu brejkbolů a kdybych nějaký využila, tak bych se já sama dostala na koně, byla bych víc sebevědomá a jí by to taky více vrtalo v hlavě. Bohužel se to ale nepodařilo,“ hodnotila Krejčíková na pozápasové videokonferenci.

Co si ze zápasu odnesete?

Byla to pro mě obrovská zkušenost a moc se těším, až na ní budu stavět. I když to nedopadlo a prohrála jsem, tak z takových porážek se nejlépe učí. Jsem ráda i za tuto prohru.

Azarenková se poté ukázala jako houževnatá a bojovná protivnice.

I když prohrávala 2:6 a hned v prvním gamu druhého setu čelila brejkbolům, tak pořád zůstávala psychicky silná. I kdyby byl stav 2:6 a 0:5, tak bude pořád ukazovat pěsti, povzbuzovat se a říkat si, že vyhraje. Proto je taková šampionka, a proto mi to třeba nevyšlo. Já ještě nemám takové zkušenosti jako ona, jsem ve stovce čerstvě a jsem ráda za jakoukoli zkušenost, která se mi naskytne.

Soupeřka vás dvakrát trefila míčem, kdy se vás snažila prohodit u sítě. Jak jste to viděla?

Jelikož šla do mě a trefila mě, tak jsem na síti musela být asi hodně dobrá, protože jinak by hrála míč vedle mě. Přijde mi to jako kompliment, nechtěla jít vedle mě, kde věděla, že si to pohlídám a volej zahraji dobře. Je to sport, děje se to a udělala to správně.

Jsou podobné zápasy proti soupeřkám ze špičky náročné více fyzicky či psychicky?

Asi oboje. Během pauzy jsem měla možnost potkat se s Azarenkovou, Halepovou nebo Péťou Kvitovou a je to úplně jiná úroveň. Tyhle holky hrají rychleji, nedají jediný balon zadarmo a je náročné udržet s nimi tempo. To je odděluje od nás všech ostatní, které na takové výkonnosti ještě nejsme.

Co říkáte svému singlovému vystoupení v Ostravě?

Úžasné. Myslím, že jsem odehrála velice kvalitní utkání, přitom bylo těžké vůbec se prokousat kvalifikací, ještě vzhledem k tomu, že týden zpátky jsem hrála na antuce a kvůli nouzovému režimu jsem nemohla ani moc trénovat. Takže z toho minima, co jsem měla, jsem vytěžila úplné maximum. Mám z toho radost, moc si vážím, že jsem dostala příležitost hrát a že se mi tak dařilo.

V Ostravě ještě pokračujete ve čtyřhře.

Ano, turnaj zatím není u konce. I když singl nevyšel, tak v deblu jsme vyhráli a čeká nás čtvrtfinále. Jsem ráda, že můžu hrát dál.

Těžíte v náročném programu z dobré fyzičky, na kterou byl díky jarní pauze větší prostor?

Mně ta pauza určitě prospěla. Po ježdění, kdy jsem přeskakovala z debla do singla a zpátky, tak jsem měla čas více se připravit, víc potrénovat, zlepšit údery, zaměřit se na servis a na všechny podobné aspekty. Také jsem měla větší šanci dělat právě i kondici, protože jsem věděla, že nemusím být příští týden připravená a že si můžu dát více do těla.

Díky turnaji si opět vylepšíte žebříčkové maximum, jaké je to pro vás povzbuzení do další práce?

Mám z toho obrovskou radost a strašně mě to motivuje. Příští rok budu začínat z pozice kolem osmdesátky a budu moct hrát více hlavních soutěží na WTA, hlavní soutěže na grandslamech, budu moct hrát singl, debl, případně i mix, pokud tedy bude situace lepší a bude se dát hrát. Je to určitě obrovská motivace a záleží, jak se s tím dokážu vyrovnat a jak se zvládnu připravit na to, abych příští rok byla zase o něco silnější než teď.