Finále proti elitním singlistkám? Vnutíme jim naši hru, plánuje Siniaková

Po titulech z Roland Garros a Wimbledonu 2018 mají sehrané české deblistky na dosah další cenný pohár. O trofej z Australian Open si zahrají poprvé v kariéře, finále slibuje nevšední zápletku.

Sehraný tandem světové sedmičky a osmičky čtyřhry Krejčíkové a Siniakové proti sedmé a šestnácté tenistce singlového žebříčku Sabalenkové a Mertensové.

Vysoké umístění na rankingu dvouhry sice automaticky nezaručuje úspěšnou spolupráci i ve čtyřhře, přesto Češky vyhlížejí velkou bitvu.

Bělorusko-belgická dvojice zatím v Melbourne s přehledem potvrzuje úlohu nasazených dvojek, Siniaková a Krejčíková s ní mají bilanci 1:1.

„Hrají spíš odzadu, hodně tlačí a dobře servírují. Je to finále, takže to bude určitě těžký zápas,“ uvedla Siniaková pro Tenisový svět.

Češky ve čtvrtečním semifinále otočily partii s Darijou Jurakovou a Ninou Stojanovičovou a zvítězily poměrem 3:6, 6:2 a 6:4.

„V prvním setu zahrály soupeřky super, hodně toho vrátily a trápily nás,“ přiblížila Siniaková. „Ale i tak jsme to vybojovaly, snažily jsme se hrát naši aktivní hru, a nakonec to dopadlo dobře.“



Chorvatsko-srbský pár ve druhém kole vyřadil turnajové jedničky Barboru Strýcovou a Sie Šu-wej, všech pět zápasů v turnaji si natáhl na tři sety.

„Musely určitě odehrát dobré zápasy, i proti nám byly aktivní, hrály dobře odzadu, snažily se hrát i na síti, nedaly balon zadarmo. Určitě si zasloužily být v semifinále,“ chválila Siniaková.

Společně s Krejčíkovou patří mezi stálice čtyřhry, spolupráce jim funguje navzdory tomu, že Siniaková se ve dvouhře v poslední době hledá.

Naopak Krejčíková zažívá životní vzestup a spoluhráčku už dokonce přeskočila na singlovém žebříčku, ještě před rokem přitom figurovala o 55 míst níže. V Melbourne se jí navíc daří i v mixu, po boku Američana Rajeeva Rama postoupila do semifinále.

V deblu si se Siniakovou poprvé od titulů z Paříže a Londýna před třemi lety znovu zahrají o další grandslamový pohár, na Australian Open překonaly své dosavadní maximum, před rokem zde vypadly v semifinále.

„Samozřejmě jsem si vzpomněla, že jsme tady loni byly v semifinále, takže bylo krásné, že jsme se do něj dostaly znovu,“ podotkla Siniaková. „Ale nemyslela jsem na to, že máme relativně dobrý los jít dál. Obě jsme do zápasu šly s tím, že chceme předvést náš tenis a že chceme vyhrát.“

Česká deblová esa své předsevzetí naplnily, čímž si vysloužila finálové dostaveníčko s hvězdami dvouhry.