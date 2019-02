Kvitová jde do finále, Plíšková končí. Nadal zastavil řeckou senzaci

Po pěti letech si Petra Kvitová znovu zahraje o grandslamovou trofej.

Po dvou triumfech ve Wimbledonu 2011 a 2014 může česká tenistka získat titul na Australian Open. V sobotu o něj bude bojovat s Naomi Ósakaovou.

Před semifinále se Kvitová přátelsky objala s kondičním trenérem Davidem Vydrou, od kouče Jiřího Vaňka dostala na cestu pusu pro štěstí a pak už Kvitová vykročila hráčskou chodbou vstříc důležitému utkání



Ve čtvrtek v Melbourne teploty šplhaly až na 36 stupňů Celsia.

Češka do zápasu vkročila nervózně, dlouho nemohla trefit první servis. Collinsová navíc rozhodně nepůsobila jako vyplašený nováček ve svém prvním grandslamovém semifinále. Bojovala, hecovala se a hrála velmi dobře. Kvitová se v pauzách na lavičce chladila ledovým ručníkem za krkem.

Za stavu 4:4 se poté oběma hráčkám i divákům ulevilo.

Kvůli velkému vedru v kombinaci s vlhkem byl totiž zápas přerušen a pět minut se čekalo na zatažení střechy.

„Byla jsem velmi šťastná, když se střecha zatáhla. Ráda hraju v hale. Ale je to vlastně jedno, bojovala bych i v tom šíleném vedru,“ komentovala Kvitová.

V halových podmínkách se pak obě hráčky proservírovaly až k tie breaku. Collinsová si připsala zajímavý skalp: během jediného setu setu uhrála proti Kvitové více bodů, než všechny její dosavadní soupeřky ve dvou setech.

V druhé sadě už se Kvitová vrátila do formy, kterou předváděla v předchozích duelech na cestě do semifinále. Soupeřce nadělila potupného kanára.

„Znovu jsem se chtěla dostat zpět do finále grandslamu. Jsem připravená a strašně šťastná,“ řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu. „První set byl nervózní. Nebyla jsem v klidu jako v předchozích zápasech.“

Následně se moderátor Jim Courier, bývalý americký tenista a světová jednička, tázal: „Vyhraješ finále?“



„Miluju finále,“ odpověděla Kvitová.



V těch grandslamových si Češka hýčká stoprocentní bilanci, v zápasech o titul zase 27-6.



Zároveň Kvitovou dělí jediné vítězství od pozice světové jedničky.

Plíšková krajanku nenapodobila

Ještě ani nedozněl potlesk pro čerstvou finalistku Petru Kvitovou a diváci v Rod Laver Areně už vítali další Češku - Karolínu Plíškovou. Senzační přemožitelka Sereny Williamsové ze čtvrtfinále změřila síly s Japonkou Naomi Ósakaovou.



Úvodní set se lépe vydařil vítězce loňského US Open. Většinou skromně působící Ósakaová se v duelu nebývale hecovala, Plíšková byla proti ní v útlumu, dvakrát přišla o podání a prohrála 2:6.

Hned zkraje druhého dějství Japonka znovu ukořistila servis soupeřky a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla připustit komplikace.

Jenže Plíšková zabojovala.

Přidala na důrazu, agresivitě i riziku a okamžitě svým prvním brejkem v zápase srovnala na 1:1. Obě tenistky pak sváděly vyrovnané a tvrdé přestřelky od základní čáry. Ve výměnách dominovaly forhendy, kterými se soupeřky honily po celé šíři kurtu.



Češka získala rozhodující výhodu v koncovce, když za stavu 4:4 nejprve uhájila vlastní servis a vzápětí na returnu čistou hrou využila slabší chvilky své sokyně.

I v úvodu třetího dějství hrála lépe Plíšková. Měla šanci jít do vedení a zlomit houževnatou soupeřku. Tři brejkboly na 2:0 však nevyužila, při druhém pokazila lehčí dobíhaný forhend do sítě.

Neúspěch se na české tenistce podepsal. Čistou hrou ztratila následující podání a povzbuzená Ósakaová už zápas, ve kterém nastřílela 56 vítězných úderů, doservírovala do vítězného konce.



Plíšková ještě disponovala brejkbolem na 4:4. Po esu soupeřky se ale nedostala do výměny a vysněný titul z jedné ze čtyř největších tenisových akcí na letošním Australian Open nezíská. Naopak Japonka postoupila po posledním US Open do druhého grandslamového finále v řadě.

Nadal rozdrtil řecké překvapení

V jednoznačnou záležitost se proměnil semifinálový duel mezi Rafaelem Nadalem a Stefanosem Tsitsipasem. Světová dvojka vyprovodila řeckého mladíka z kurtu za hodinu a čtyřicet šest minut výsledkem 6:2, 6:4 a 6:0, ani ve třetím vzájemném utkání neztratila set.

Španěl hladce postoupil do pátého finále Australian Open v kariéře, v neděli v něm bude proti vítězi zápasu mezi Srbem Djokovičem a Francouzem Pouillem usilovat o 18. grandslamovou trofej.

„Myslím, že jsem zatím na turnaji hrál velmi dobře, ještě jsem neztratil set. Možná mi zdejší kurt i publikum dodává tu potřebnou energii,“ pochvaloval si Nadal po zápase za jásotu přihlížejících.



Tsitsipas, první řecký tenista v semifinále grandslamu, kladl výraznější odpor pouze ve druhé sadě. Po osmifinálovém vítězství nad Rogerem Federerem tak skalp dalšího tenisového velikána nezískal.



Krejčíková ve finále smíšené čtyřhry

Deblistka Barbora Krejčíková si zahraje o titul ve smíšené čtyřhře. Česká hráčka postoupila do finále s Američanem Rajeevem Ramem. Třetí nasazený pár si v semifinále poradil se Španělkou Marií José Martínezovou a Britem Nealem Skupskim 6:0 a 6:4.

Světová deblová dvojka Krejčíková může získat první grandslamový titul v mixu a třetí celkově. Loni vyhrály s Kateřinou Siniakovou čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu. Ve smíšené čtyřhře je ve finále poprvé.

Krejčíková s Ramem narazí na domácí pár Astra Sharmaová, John-Patrick Smith, který dostal do soutěže divokou kartu.

Smíšenou čtyřhru v Melbourne vyhrála z českých tenistů jen Jana Novotná, s Američanem Jimem Pughem zvítězili v letech 1988 a 1989. Naposledy ve finále neuspěli Lucie Hradecká s Františkem Čermákem před šesti lety.