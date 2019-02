Plíšková: Byla jsem tak blízko. Ale jsem si jistá, že další šance přijde

Až japonská tenistka s haitskými kořeny se stala tou, která v roce 2019 přivodila Plíškové premiérovou porážku. Tři sety to trvalo, ten závěrečný ovládla Ósakaová poměrem 6:4.

Sláva vítězce. Čest poražené.

„Bylo to hodně těsné,“ mrzelo Češku. „Ale na druhou stranu je to pořád můj nejlepší start sezony v životě. Nechci být negativní. Rok bude ještě dlouhý, stát se může cokoli.“

O čem dalším na tiskové konferenci v Melbourne hovořila?

O dojmech ze začátku roku: „I kdybych tu prohrála dřív, pořád by to byl dobrý start. Cítím se výborně ohledně své hry i svého týmu. Všechno, na čem jsme společně pracovali, fungovalo. Není důvod být zklamaná.“

O ztraceném finále: „Jasně, každý by ho chtěl hrát. Ale nedá se, dostanou se do něj vždycky jen dvě nejlepší. Budu mít šanci na příštích grandslamech, tím jsem si jistá.“

O dvou duelech za dva dny: „Bylo to náročné, den volna by mi jistě pomohl. Nejen po fyzické stránce, ale i emočně. Dělala jsem, co jsem mohla, občas mi však možná scházelo trochu sil. Normálně jsem zvyklá hrát klidně tři zápasy za tři dny, ale v této fázi turnaje je to jiné… Vyhrála jsem v Brisbane, teď došla daleko tady. Ale nedá se. Tak to je. Nemusíme to řešit.“

O průběhu utkání: „Zkoušela jsem všechno možné. Měnila jsem podání, zkoušela jí víc servírovat na tělo. Věděla jsem, že mě přece nerozdrtí dvakrát 6:2, že mám pořád šanci. Ve třetím setu jsem dostala příležitosti – asi bych je nazvala malinko smolnými, protože hned potom jsem přišla o podání. V určitých chvílích prostě byla o trochu lepší.“

O případných výčitkách: „Nejsem ze sebe nijak zklamaná. Prohrála jsem, ale není nic, co bych udělala jinak. Ona odehrála výtečný zápas; abych byla upřímná, možná jeden z nejlepších v jejím životě. Tolik vítězných míčů, tak málo chyb… Nemohla jsem udělat o moc víc, neměla jsem to pokaždé jen ve svých rukou. Podávala úžasně.“

O síle Ósakaové: „S tím, jaký hraje agresivní tenis, musí mít logicky lepší i horší zápasy. Jak jsem řekla, tenhle mohl být z mého pohledu nejlepší v její kariéře. Čekala jsem, že by mohla udělat víc chyb, ale dneska je nedělala. Vlastně neudělala nic špatně. Zasloužila si vyhrát.“