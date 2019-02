POHLED: Gesto šampionky. Jak si „Serenátorka“ upevnila statut legendy

Pět slavných českých výher nad císařovnou Serenou Pokud by na vše aplikovala mód, který v její rodné Americe nazývají „bigger picture“, musela by si spokojeně pomyslet: „Ach, vy moje nebohé Češky!“ Jenže odstup, nadhled a zařazení věcí do kontextu je asi to poslední, co by momentálně Serena Williamsová chtěla dělat. Dost možná nejlepší tenistka dějin má proti soupeřkám z Česka pořád ohromující bilanci 48-5, jenže dvě porážky se zrodily za posledního půl roku. A především ta, kterou císařovně s raketou přivodila ve středu Karolína Plíšková, teď možná Williamsovou budí ze spaní jako sportovní noční můra. Od chvíle, kdy jako teenagerka 19. března 1998 zválcovala na turnaji v Key Biscayne 6:4, 6:0 Denisu Chládkovou, podstoupila Williamsová dalších 52 bitev s Češkami. To, že jen pětkrát podlehla, ještě umocňuje unikátní obrat Plíškové na Australian Open. Jak tedy všechny slavné české triumfy nad majitelkou 23 grandslamů vypadaly? Poprvé: sbohem, trůne! Kdo by čekal, že jako první uspěje zrovna Klára Koukalová. Serena hrála 6. dubna 2009 svůj 24. duel proti Češce a premiérově padla ve španělské Marbelle. „Po zápase jsem ani nespala,“ líčila Koukalová. A poražená kvůli tomu přišla o pozici světové jedničky, vystřídala ji Dinara Safinová. Podruhé: Kvitová v ráži. Ve španělské metropoli získala tři trofeje a mezi vrcholy madridských počinů Petry Kvitové patří duel vítězného ročníku 2015, kdy v semifinále smetla Serenu 6:2, 6:3. Přitom šlo o rok, v němž Američanka dobyla tři grandslamy! „Takhle jednoznačné jsem to nečekala,“ radovala se Kvitová. Williamsové skončila úžasná šňůra 29 výher za sebou. Potřetí: krádež v New Yorku. Karolína Plíšková byla tehdy teprve tenisovou učednicí na vzestupu, ale pro kariérní průlom si vybrala parádní kulisy. Na US Open 2016 dokráčela do finále poté, co odstranila z cesty rovnou obě sestry Williamsovy! „Zápas s Venus byl do té doby můj nejlepší v životě, taky jsem ho otočila z mečbolu. Proti Sereně mi pak nikdo nevěřil,“ vzpomínala nyní v Melbourne. V semifinále ji zdolala 6:2, 7:6, ale misi nedokončila úplně, neboť pak v boji o pohár podlehla Kerberové. Počtvrté: triumf „ve stínu“. Byl to rok, v němž Petra Kvitová vyhrála pět turnajů za úvodní polovinu sezony, ale také čtyřikrát pohořela na grandslamech, dále se řešila její nová, útlejší figura. A tak mač ze 13. srpna 2018 malinko zapadl: Kvitová na velké akci v Cincinnati v parádní přestřelce zdolala Serenu 6:3, 2:6, 6:3. „Tenhle zápas ji vyhecoval,“ vzpomínal i její trenér Jiří Vaněk. Šlo o jeden z nejlepších loňských výkonů Kvitové. Popáté: útěk kouzelnice. Stav 1:5 v rozhodující sadě. Čtyři odvrácené mečboly... Karolína Plíšková se včera vymotala z tenisové pasti a zdolala Serenu Williamsovou. To nikdy nezevšední. Ani napopáté. Miroslav Němý