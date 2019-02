Z 1:5 a čtyř mečbolů. Plíšková přetlačila Serenu W. a je v semifinále

Odlišné tváře ukázaly obě čtvrtfinálové soupeřky už těsně před nástupem do Rod Laver Areny. Tenisová legenda Serena Williamsová v útrobách stadionu do poslední chvíle dělala s trenérem švihová cvičení a na kurt pak odcházela s velkými sluchátky na uších a přísným výrazem ve tváři.

Karolína Plíšková se naopak uvolněně bavila se svým týmem a při komunikaci s manželem Hrdličkou, trenérkou Martínezovou a kondičním koučem Simičem její tvář často zdobil úsměv.

A ten jí vydržel i po prvních 40 minutách, během nichž získala úvodní sadu poměrem 6:4. Hned první šance na brejkboly Plíšková využila a jistým servisem následně potvrdila ke klíčovému vedení 3:1.

Česká tenistka, která nastoupila se zatejpovaným levým kolenem, bojovala o druhý zisk servisu Williamsové ještě v dlouhém osmiminutovém pátém gamu, ale i když neuspěla, kráčela suverénně za prvním dílčím úspěchem.

Čistou hrou zvýšila na 5:3, vzápětí Američanka rovněž bez ztráty bodu naposledy v úvodním setu snížila. Koncovku si ale Plíšková pohlídala a set byl její.

I druhou sadu rozehrála Plíšková výborně. Nedávala soupeřce na údery čas, nevypustila jediný míček a odměnou byl další brejk na 3:2.

Jenže pak přišly první potíže i na české straně. Williamsové se náramně povedla následující hra a přesnými returny dokázala čistou hrou poprvé v zápase vzít Plíškové servis.

Že mohlo jít o ojedinělý výpadek, dokázala Plíšková při dalším podání, které udržela čistou hrou. Lepšící se Američanka přesto v dramatické koncovce prokázala svou extratřídu. Po další velké bitvě o podání Češky dokázala Williamsová využít hned první setbol k výhře 6:4 a rozhodnout tak muselo až třetí dějství.

A to nabralo neuvěřitelný vývoj.

Rozjetá vítězka 23 grandslamových titulů v něm zpočátku drtivě dominovala a za stavu 5:1 podávala na vítězství.

Jenže Plíšková se nevzdala.

Nejprve odvrátila první mečbol a vynutila si pokračování bitvy. Následně čistou hrou sebrala zaskočené Williamsové servis podruhé, a když pak při svém podání odvážně odvrátila další tři mečboly, i na americkou suverénku už to bylo příliš.

Za stavu 5:5 neuhrála na servisu ani bod a z téměř beznadějného stavu 1:5 šla najednou Karolína Plíšková servírovat na už nečekaný postup do semifinále.

A dokázala to!

Famózním halfvolejem si připravila tři vlastní mečboly, při tom posledním skončil úder z rakety Sereny W. jen v síti. Po více než dvouhodinové bitvě vyhrála Plíšková 6:4, 4:6, 7:5 a na Australian Open si poprvé zahraje semifinále.

„Je to neuvěřitelné. Jednu chvíli jsem byla už skoro poražená v šatně a najednou tu stojím jako vítězka...“ kroutila s úsměvem hlavou v pozápasovém rozhovoru na dvorci Karolína Plíšková.

„Serena se ve druhém setu zlepšila, hrála agresivněji a sama jsem naopak byla moc pasivní. Pokračovalo to bohužel i v posledním setu, ale snažila jsem se nepřestávat bojovat a čekat i na malou šanci. A ta nakonec přišla,“ popisovala.

„Serenu ten závěr přece je trošku rozhodil a povedlo se mi vrátit do zápasu a nakonec ho i vyhrát. S mým týmem asi znovu půjdeme společně do studené lázně, určitě jsou unavenější než já...“ smála se česká tenistka při pohledu do svého hráčského boxu.



Další soupeřkou bude Ósakaová

Ještě před Plíškovou oslavila postup mezi nejlepší kvarteto ženské dvouhry Japonka Ósakaová, která se ve čtvrtek nejdříve od 5:30 SEČ právě s přemožitelkou Sereny Williamsové utká. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Petra Kvitová a Američanka Collinsová.



Čtvrteční program Arena Roda Lavera:

1:00 SEČ Mayer, J. Sousa (Arg./Portug.) - Kontinen, Peers (12-Fin./Austr.) 4:00 Kvitová (8-ČR) - Collinsová (USA) - online 5:30 Karolína Plíšková (7-ČR) - Ósakaová (4-Jap.) - online 9:30 Tsitsipas (14-Řec.) - Nadal (2-Šp.)

Vítězka posledního US Open a nasazená čtyřka Ósakaová zdolala turnajovou šestku Ukrajinku Svitolinovou 6:4, 6:1 a poprvé v kariéře si na Australian Open zahraje semifinále. Mezi posledními čtyřmi v Melbourne je první japonskou tenistkou od postupu Kimiko Dateové v roce 1994.

„Byl to těžký zápas, ale mrzí mě, že soupeřka nebyla úplně fit. Poslední měsíce mi vycházejí skvěle, ale také jsem kvůli tomu tvrdě pracovala. Karolína je výborná hráčka, takže budu připravena na další bitvu,“ okomentovala svůj postup Ósakaová.



Ve středu byly v Melbourne na programu také dvě čtvrtfinále dvouhry mužů. V tom prvním uspěl Francouz Pouille, který poměrem 7:6, 6:3, 6:7 a 6:4 zdolal Kanaďana Raonice a do grandslamového semifinále prošel poprvé v kariéře.

V cestě za dalším posunem mu bude stát Srb Djokovič. Světová jednička vyhrála s Japoncem Nišikorim první set 6:1, ve druhém vedla 4:1, Nišikori poté zápas kvůli zranění stehenního svalu vzdal.

„Před zápasem to ještě bylo v pořádku. Pravda, příliš čerstvý jsem nebyl. Ale pak už jsem nemohl pořádně ohnout koleno ani vyskočit,“ sdělil Japonec, který předtím v Melbourne odehrál tři pětisetové zápasy, se Španělem Pablem Carreňem dokonce bojoval více než pět hodin.



Druhou semifinálovou dvojici tvoří Španěl Nadal a Řek Tsitsipas, kteří si postup zajistili v úterý.

Češky ve finále čtyřhry nebudou

Usilovaly o podobnou otočku jako Plíšková. Ze stavu 5:7 a 1:3 vyválčily třetí set, v něm už ale Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová na Australanku Samanthu Stosurovou a Číňanku Šuaj Čnag nestačily a do finále čtyřhry po výsledku 5:7, 6:4, 5:7 nepostoupily.

Nově složený český pár mrzí především první sada, ve které nad australsko-čínskou dvojicí vedl 5:2 a disponoval čtyřmi setboly. Všechny ale prohospodařil a povolil soupeřkám uhrát pět her v řadě.

Nicméně ve druhém dějství předvedly vzepětí také Srýcová a Vondroušová. Ztrácely 1:3, přesto díky týmovému výkonu a velké bojovnosti skóre obrátily na 6:4 a poslaly zápas do třetího setu.



Do něj však nevstoupily dobře - prohrávaly 1:4. Opět se ale zvedly, vyrovnaly a měly dokonce brejkbol na 5:4. Šanci nevyužily a rozhodující sadu plnou dlouhých a pohledných výměn ztratily poměrem 5:7.

Stosurová a Šuaj ukončily zápas při podání Vondroušové a na turnaji po Siniakové a Krejčíkové vyřadily druhý český pár.