Hubnout, anebo nehubnout? To je, oč v tenise běží

Elina Svitolinová se během několika týdnů výrazně změnila. Zpod kůže jí zmizel veškerý tuk. Rýsovaly se pod ní obnažené svaly, vystupovaly kosti. „Už byla fakt hrozně vyzáblá a šlo to šíleně rychle,“ všímala si Markéta Vondroušová, která proti ní nastoupila v únoru v Dauhá a v dubnu ve Stuttgartu.

Zatímco si třeba Petra Kvitová a Tomáš Berdych nyní pochvalují shozená kila, Vondroušová se naopak snaží co nejvíc obalit svaly... „Protože se často rozpadám a jsem zraněná,“ vysvětluje.

V touze po nejvzácnějších titulech tenisté mnohdy experimentují s váhou. Zkoumají, co je pro ně a jejich styly výhodnější. Některé pokusy se mohou vymknout – jako v případě Svitolinové.

V květnu sice získala trofej v Římě, na grandslamech ovšem dál troskotala příliš brzy. Na žebříčku vypadla z Top 5.

Její postava se stala žhavým tématem na sociálních sítích. Rojily se zaručené zvěsti, že trpí poruchou příjmu potravy, což ji zraňovalo. Rozešla se s trenérem Thierrym Ascionem. „Zkoušeli jsme v přípravě jiné věci,“ vysvětlovala v létě. „Neuděláte-li změnu, nic nezjistíte. Zvykám si na svoje nové tělo. Je jasné, že teď potřebuju nabrat sílu.“

Dramatická kapitola její kariéry skončila báječně. V závěru sezony ovládla Turnaj mistryň, zdárně postupuje i nyní v Melbourne. Už zase vypadá zdravě a spokojeně.

Není od věci si uvědomit, že tenistky nedbají o figuru jen z profesionální povinnosti, jak připomíná zkušený trenér David Kotyza: „Není snad ženská, které je jedno, jak vypadá a kolik váží. Tím spíš sportovkyně, která se pohybuje v prostředí, v němž se štíhlost pořád řeší. A pokud jí nejste vyloženě blízko, nemáte tušení, jestli hubne, protože se psychicky trápí, nebo se třeba zamilovala a chce se líbit klukovi.“

Zároveň v tenise – jak dále podotýká Kotyza – neexistují ideální tvary a parametry: „Je to individuální. Pro odlišné styly hry se hodí odlišné postavy.“

A tak běloruská ranařka Sabalenková kyne tak, že by na vesnické tancovačce snadno zpohlavkovala celou hospodu. Ani americká superstar Serena Williamsová se zrovna neztrácí před očima.

Lotyška Ostapenková čerstvě zesílila, takže Kotyzu v Melbourne při pohledu na ni napadlo, zda jí to neškodí v pohyblivosti a obratnosti.

„Jenže co já vím? Třeba má nějakou vizi a dlouhodobý plán. Jak pronikla věda do sportu, všechno se analyzuje do detailu, v tenise jsou velké peníze a týmy se rozšiřují.“

Tenista pak stojí před zásadním rozhodnutím: Hubnout, či nehubnout? Nebo dokonce přibrat?

Španěl Nadal se už před lety zbavil části své muskulatury, aby po dvorci nevláčel takovou tíhu a aby tolik netrpěla jeho kolena a kyčle. Ze Srba Djokoviče se stal vyrýsovaný fakír bez jediného gramu navíc. Čech Berdych před návratem po zdravotní dovolené shodil šest kilo, zaměřil se na rychlost a výbušnost a připadá si svěžejší.

Útlejší než dřív je též Kvitová. Loni ji pronásledovalo podezření, že je štíhlá až příliš. Že jí brzy dojde energie a nebude mít sílu na svou útočnou hru. „Ale výsledky má vynikající. Záleží na ní, jak se cítí,“ tvrdí její někdejší kouč Kotyza.

A ona v neděli na tiskovce v Melbourne prohlásila, že pravděpodobně nikdy nebyla v lepší kondici, což potvrdily testy, které podstoupila po soustředění v Dubaji. „Podle nich má v současnosti pro tenis ideální váhu,“ říká David Vydra, jenž se stará o její fyzičku.

Obecně tedy v tenisové říši platí „ani deko navíc“. Kdo hvězdy pozoruje zvlášť pozorným pohledem, vidí, že spíš hubnou.

Jsou však i tací, kteří jsou se svou váhou dlouhodobě spokojeni. Taková Karolína Plíšková má údajně už pět let 69 až 70 kilo. „Snažím se jen upravit poměr svalů a tuků, abych se cítila pevnější,“ pravila.

I ona však přiznává, že bedlivě sleduje vývoj postav soupeřek: „Třeba na Berďovi jsem si změny nevšimla, ale holky mám v oku.“