ONLINE: Na Australian Open hrají Bouzková a Strýcová, nastoupí sestry Plíškovy

S přetěžkým losem pro úvodní kolo se snaží vypořádat Marie Bouzková. Česká tenistka zkouší v prvním kole Australian Open zaskočit světovou pětku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

ONLINE: Marie Bouzková vs Elina Svitolinová Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Jasnou favoritkou je 26letá Svitolinová, světová pětka. V žebříčku WTA padesátá Bouzková se na Australian Open představila poprvé loni, kdy prohrála hned v prvním kole s Japonkou Naomi Ósakaovou.

Ukrajinka Svitolinová v Austrálii zatím na velký úspěch nedosáhla, nejdál se dostala do čtvrtfinále v letech 2018 a 2019. 22letá Bouzková hrála se Svitolinovou naposledy loni v březnu, v Mexiku jí podlehla 1:2 na sety.

Strýcová bojuje s žebříčkovou sousedkou

Světová osmatřicítka proti světové sedmatřicítce, takový je souboj Strýcové a Kuzněcovové. Ruska má šanci oplatit Češce porážku z roku 2018 z prvního kola Wimbledonu.

ONLINE: Barbora Strýcová - Světlana Kuzněcovová Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Přitom také platí, že obě sokyně prohrály tři poslední utkání, jedna tak nelichotivou sérii natáhne na čtyři. Strýcová poslední dva roky na Australian Open vypadla pokaždé v prvním kole, Kuzněcovová došla loni do druhého kola.

Kristýna Plíšková má šanci na odvetu

Kristýna Plíšková bude mít v prvním kole o motivaci postaráno, utká se totiž se stejnou soupeřkou, s níž loni v Melbourne vypadla. Podaří se jí Britce Heather Watsonové vrátit třísetovou porážku?

ONLINE: Kristýna Plíšková - Heather Watsonová Utkání, která začne zhruba ve 3:00, budeme sledovat.

Mírnou favoritkou by měla být Britka jako světová šedesátka, neboť Plíškové patří 73. místo. Nejdál došla 28letá Plíšková na grandslamovém turnaji v Austrálii do třetího kola, a to v roce 2017. I pro stejně starou Watsonovou je to nejlepší výsledek, loni skončila v kole druhém.

Do akce půjde i Karolína Plíšková

Světová šestka Karolína Plíšková bude v prvním kole jasnou favoritkou, narazí na Italku Jasmine Paoliniovou, která si Australian Open zahraje teprve podruhé.

ONLINE: Karolína Plíšková - Jasmine Paoliniová Utkání, které začne zhruba ve 4:30, budeme sledovat

Světová pětadevadesátka skončila loni v prvním kole, Plíškové se povedl turnaj především v roce 2019, kdy došla do semifinále. Loni pak vypadla ve třetím kole.

28letá Plíšková se utká s 25letou Paoliniovou poprvé, před pár dny se obě představily na přípravném turnaji rovněž v Melbourne, Paoliniová vyhrála dvakrát, Plíšková jednou.

Potvrdí Krejčíková vzestup i v Austrálii?

Barbora Krejčíková od pondělí ve světovém žebříčku zaujímá 59. příčku, nikdy výš v kariéře nebyla. 25letá Češka bude chtít svůj výkonnostní růst stvrdit i při své druhé účasti na Australian Open, kde změří síly s 44. tenistkou světa Číňankou Saj Saj Čengovou.

ONLINE: Barbora Krejčíková - Saj Saj Čeng Utkání, které začne zhruba v 4:30, budeme sledovat

Krejčíková loni v Melbourne došla do druhého kola, kde vypadla s Jekatěrinou Alexandrovovou. Čengová si vyzkoušela Australian Open už pětkrát, loni došla stejně jako Krejčíková do druhého kola. Půjde o jejich první vzájemné střetnutí.

Kvalifikant Macháč poprvé v hlavní soutěži

Dvacetiletého Tomáše Macháče (197. na žebříčku ATP) čeká premiéra na grandslamovém turnaji v Austrálii. Loni si vyzkoušel Roland Garros, v prvním kole vypadl po pětisetové bitvě s Američanem Taylorem Fritzem, nyní vyzve 25letého Martíneze (188. na ATP).

ONLINE: Tomáš Macháč - Mario Vilella Martínez Utkání, které začne zhruba v 6:00, budeme sledovat.

Mladý Čech na Španěla ještě nikdy nenarazil, oba se ale představili před pár dny na turnaji v Melbourne, Macháč vypadl v prvním zápase, Martínez došel do osmifinále, dvakrát vyhrál.

Muchová vyzve bývalou šampionku Roland Garros

V zápase s českou účastí, který ve druhém dni začne nejpozději, je dle postavení v žebříčku favoritkou Karolína Muchová, která je o dvacet míst výše než Jelena Ostapenková.

ONLINE: Karolína Muchová - Jelena Ostapenková Utkání, které začne zhruba v 6:30, budeme sledovat.

Nicméně Lotyška má zkušenosti z pěti posledních grandslamových turnajů v Austrálii, její nejlepší výsledek jsou třetí kola z let 2017 a 2018, navíc v roce 2017 triumfovala na Roland Garros.

Australian Open příloha iDNES.cz

To Muchová v roce 2019 vypadla v prvním kole, o rok později došla přes jednu soupeřku, u druhé narazila. S Ostapenkovou ještě nehrála.

První den turnaje přinesl tři české postupy (Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Jiří Veselý) a jedno vypadnutí (Kateřina Siniaková).

V úterý do turnaje vstoupí také světová dvojka Rafael Nadal, jehož čeká duel se Srbem Laslem Djerem, či světová šestka Řek Stefanos Tsitsipas, který se střetne s Francouzem Gillesem Simonem.