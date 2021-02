Serena a její start. Zaujala úborem, chválila Bradyho: Je neuvěřitelný!

Nebohá Němka Siegemundová schytala debakl, kartáč. Williamsová ji vyprovodila z turnaje výsledkem 6:1, 6:1; žádné velké drama pro fanoušky ani sportovní novináře. Zato módní žurnalisté aby žhavili klávesnici: po svém pařížském „kočičím obleku“ nyní zvolila divokou kombinaci červené, černé a růžové, opentlenou o rozdílně dlouhé nohavice.

Taky vám to někoho připomnělo? Trefa.

„Inspirovala mě FloJo. Úchvatná atletka, skvělá sportovkyně mého dospívání,“ pronesla. Pod zkratkou se skrývá Florence Griffithová-Joynerová, velká šampionka, leč zároveň žena podezíraná z dopingu, jejíž život vyhasl v pouhých 38 letech.

Tady ale nešlo o inspiraci osudem, nýbrž vkusem. „Pořád měnila outfity a bývaly vždycky parádní. Když mi v Nike řekli, že přemýšlí o něčem podle jejího vzoru, jen jsem vydechla: Panebože, to je nádhera! A po pár změnách a úpravách jsme se dopracovali k tomuhle.“

Američanka Serena Williamsová zasahuje v prvním kole Australian Open.

Taková už je Serenina pozice: trendy určuje nejen co do ohánění se raketou, ale i v módě. S trochou jedovatosti jí to druhé jde poslední roky lépe; od ledna 2018, kdy vyhrála právě Australian Open, čeká na grandslamový triumf číslo 24, jímž by vyrovnala Margaret Courtovou.

Australian Open Příloha iDNES.cz

A překážkou jí nejsou jen soupeřky. Loni na Roland Garros se kvůli bolestem achilovky odhlásila už před 2. kolem, v generálce v Melbourne se minulý týden „vytáhla“ z pavouka kvůli zranění ramena. „Nebyla jsem si jistá, jak na tom bude můj servis,“ přiznala. „A vlastně jsem se dneska na kurtu ani necítila nijak zvlášť příjemně. Zajímavé.“

I tak udělila protivnici lekci. A navíc dostala na dálku další motivaci, protože se v Amerikou milovaném Super Bowlu stal znovu šampionem Tom Brady - ve 43 letech! Co pak proti tomu znamená, že ona oslaví v září „teprve“ čtyřicítku...

„On je neuvěřitelný. Koukala jsem na zápas, jak jen to šlo,“ přiznala. „A jen jsem si opakovala: Neuvěřitelné! To je prostě Tom Brady.“

Sama ve sportovním panteonu náleží do stejných výšin. Zároveň se smíchem poslouchala otázku na to, že se Brady kvůli maximální koncentraci před bojem o titul uchýlil do izolace od rodiny, zatímco Williamsová běžně kočuje po turnajích s dcerkou; v Austrálii už za sebou mají třeba návštěvu zoo v Adelaide.

„Bez svojí tříleté holčičky bych nefungovala. Spadla bych do depresí. Jsme spolu každý den od chvíle, co se narodila - i když to asi vůbec není zdravé,“ culila se. „Ale prostě to tak chci. Zároveň Tomovi rozumím, děti odvádějí pozornost. Kdybych na to měla sílu, udělala bych to taky.“

Místo toho věří, že třeba malou Olympii pozve na kurt ve chvíli, kdy se znovu zapíše do historie. Na legendu jejího formátu je ostatně čekání už dost dlouhé.