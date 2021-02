Dva týdny karantény? Asi těžko nejlepší příprava, stěžovala si Azarenková

Tuhle otázku nešlo nepoložit, vždyť Azarenková si v prvním kole Australian Open proti Američance Jessice Pegulaové vyžádala ošetření, potýkala se s dýchacími obtížemi.

Když tedy Běloruska po zápase, který mimochodem prohrála 5:7 a 4:6, přestože v první sadě vedla 5:2, dorazila mezi novináře, jeden z prvních dotazů zcela logicky směřoval na její zdravotní stav.

Jenže tenistce se toto téma otevírat nechtělo…

ZPRAVODAJSTVÍ z druhého dne Australian Open

„Opravdu nevím, proč dostáváme otázky na zdravotní potíže, protože potom se to dostane na internet a lidé o tom mluví a soudí to,“ odvětila.

„Nikdy nepochopím, proč, když je někdo nemocný nebo zraněný, musí dát vysvětlení ven do světa. Pokud o tom hráči chtějí mluvit, budiž, ale nemělo by to být povinné.“

Na nevinný dotaz přilétla břitká odpověď.

A zdaleka ne jediná, Azarenková se totiž v podobném duchu rozhovořila také o tvrdé dvoutýdenní karanténě v hotelovém pokoji, kterou musela po příletu do Austrálie absolvovat kvůli tomu, že cestovala v letadle s osobou nakaženou koronavirem.

„Samozřejmě mě to zasáhlo, jednoznačně největší vliv na mě měl nedostatek čerstvého vzduchu. Snažila jsem se připravovat všemožnými způsoby, pinkala jsem si o zeď nebo polštáře, což moc nefungovalo,“ popsala, jak se v domácím vězení zkoušela udržovat v kondici.

„Prostě nevím, jak se po dvou týdnech karantény mám připravit na to, že za pět dní hraji zápas. Nemám na to žádný návod, takže to celé bylo o hledání a zkoušení. A nepřišla jsem na to.“

Také proto se Azarenková s jinak oblíbeným kontinentem a jeho grandslamem letos loučí trpce. Cítí se ukřivděná kvůli tvrdé izolaci, která sportovcům na výkonu rozhodně nepřidá a do níž se musela uchýlit také sedmdesátka dalších tenistů.



Přitom to byla právě slavná Běloruska, kdo v prohlášení na sociálních sítích vyzvala své kolegy, aby tuto situaci „akceptovali, přizpůsobili se jí a šli dál“, když se z jejich řad začaly ozývat nespokojené hlasy.

„Cítila jsem, že se situace trochu vymyká kontrole,“ vysvětlila své jednání. „Brala jsem to jako příležitost oslovit lidi z jiné perspektivy.“

Nyní, o tři týdny později, už o karanténě hovoří v jiném tónu.

Australian Open Příloha iDNES.cz

Není divu, vždyť slavné Bělorusce se po dvou týdnech v hotelovém pokoji na tenisových kurtech vůbec nevedlo.

Před samotným Australian Open sice měla možnost rozehrát se na přípravném turnaje Grampians Trophy, jenže po vítězství nad Kazaškou Putincevovou už do dalšího kola proti Estonce Kontaveitové vůbec nenastoupila.

„Věděla jsem, že potřebuji nějaké zápasy, ale zároveň jsem si nebyla jistá, že je na ně mé tělo připraveno,“ zdůvodnila. „Nevěděla jsem, jaký je ten správný plán k přípravě po návratu z karantény, nikdy se mi to nestalo. Je to další zkušenost, ale ne že bych ji tedy chtěla zopakovat.“

To rozhodně ne, naopak; Azarenková bude chtít na letošní zážitky Melbourne co nejrychleji zapomenout.