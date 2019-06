Bartyová má zraněnou ruku, wimbledonskou generálku vynechá

„Je to zranění, které se mi vrací už od šestnácti,“ řekla Bartyová, která po vítězství v Birminghamu vystřídala na prvním místě světového žebříčku Naomi Ósakaovou. Potíže s kostí podle ní vznikají z přetížení, proto si raději po sérii dvanácti vítězných zápasů dopřeje pauzu.

Možnost, že by kvůli zdravotním problémům nestihla Wimbledon, si vůbec nepřipouští. „Myslím, že to bude v pořádku. Musíme se o to ale v příštích třech čtyřech dnech pořádně postarat a ujistit se, že budu připravená na příští týden,“ dodala Australanka, jež se pasovala do role jedné z wimbledonských favoritek.