Vše se změní. Co asi bude po viru normální, zamýšlí se světová jednička

Pro Austrálii, i její nejslavnější tenisovou hvězdu, má momentální celosvětová krize několik specifik.

Zaprvé, vzhledem k časovému posunu se významná rozhodnutí o osudu sportovních akcí zpravidla ujednávají v době, kdy na kontinentu protinožců vládne noc. Tamější obyvatelé tak ráno mnohdy čekají neradostné novinky.

„Je to trochu bizarní, zprávy se dozvídáme po probuzení,“ říká Bartyová v rozhovoru pro WTA Insider. „V posledních týdnech, kdy zrušili pár velkých akcí, se nad těmito rozhodnutími zastavuji a ptám se: Opravdu se to děje?“

Mezi sportovní oběti koronavirové pandemie se řadí všechny tenisové turnaje od začátku března minimálně do poloviny července. Grandslamové Roland Garros, na kterém Bartyová loni triumfovala, organizátoři provizorně přesunuli z přelomu května a června na podzim, Wimbledon se neuskuteční vůbec.

„Momentálně si s tím nemůžeme dělat starosti, protože je to rozhodnutí, které nebylo v našich rukách. A myslím, že pro mezinárodní globální sport může trvat omezení ještě déle,“ obává se 23letá tenistka.

„V mých očích musí být podmínky pro všechny férové. Tenisoví hráči jsou rozprostřeni po celém světě a musíme se ujistit, že o jejich zdraví je postaráno a že všichni jsou připraveni do toho jít. Ať ten den přijde kdykoli.“

Zadruhé, Australané jakožto velmi sportovně založený národ postrádají sledování soutěží, zápasů, turnajů a závodů v rozmanitých odvětvích.

Australanka Ashleigh Bartyová dobíhá balon během čtvrtfinále Australian Open.

„Jsem trochu ztracená, obzvláště o víkendech,“ přiznává Bartyová. „Normálně se po většinu týdne pokaždé hraje nějaký sport. Nyní se probouzím a hádám, jaký je vlastně den. Ne že by nebylo na co se těšit, ale ve sportovním světě je zkrátka ticho. A my jsme sportovní národ. Takže je to jiné, ale zároveň také hezké nacházet nějaké nové zájmy a zaměstnávat se jinými způsoby.“



V jejím případě se jedná například o golf v pohodlí domova k uspokojení sportovního ducha a skládání puzzle pro rozvoj mysli.

„Myslím, že jedinou cestou, jak k tomu přistoupit, je zkrátka dělat každý den to nejlepší, co můžeš. A každý den se v nějaké oblasti snažit zlepšit. Ať už je to trénink doma, čtení, učení nebo cokoli jiného, je třeba nacházet způsoby, jak stimulovat mozek a tělo a držet je v aktivitě,“ zdůrazňuje světová jednička.



Během izolace udržuje kontakt s kolegyněmi z branže Kiki Bertensovou, Julií Görgesovou, Simonou Halepovou a Petrou Kvitovou. „Mluvila jsem s nimi, jak se jim daří a jak to u nich vypadá. Momentálně záleží hlavně na zdraví a starání se o sebe a svou rodinu, sport je jen bonus. Máme štěstí, že sport, který milujeme, je naše živobytí. Takže myslím, že tohle je čas, kdy můžeme opravdu ocenit maličkosti,“ burcuje Bartyová.

Třetím specifikem její země je aktuální roční období. Zatímco na severní polokouli se blíží léto, jih se připravuje na opak. A jelikož australští tenisté v běžném režimu tráví chladné časy na turnajích v teplejších krajích všude po světě, nemají v zimě doma podmínky k tréninku.

Nicméně Bartyová se tímto nedostatkem netrápí, spíše naopak. „Během australského podzimu a australské zimy jsem nebyla doma hodně dlouho. A přitom zimu miluji,“ přiznává „Je to tady úžasné. Samozřejmě bych byla ráda tam veku, soutěžila a dělala to, co miluji. Ale vždy se najde něco jiného, na co se těšit. Pro mě je to trávení času s rodinou a zažívání jednoho z nejúžasnějších ročních období přímo zde v Austrálii.“

Tudíž její rada pro boj s pandemií a opatřeními s ní spojená zní: Netrápit se tím, co nemůžeme ovlivnit, je třeba v každé situaci hledat pozitiva.

„Nedává žádný smysl si jen přát, co by mohlo a mělo být,“ uvědomuje si Bartyová. „Myslím, že sport po celém světě, a nejen on, také lidé a jejich práce, všechny struktury, se změní. Myslím, že to bude velmi zajímavý svět, ve kterém budeme žít, až se vymaníme z viru. Až bude svět znovu fungovat ‚normálně‘, bude velmi zajímavé vidět, co toto ‚normálně‘ znamená.“