Vrať se k tenisu, snaží se Fognini přesvědčit manželku Pennettaovou

Nyní osmatřicetiletá Pennettaová ukončila kariéru krátce poté, co na US Open 2015 získala svůj jediný grandslamový titul ve dvouhře. S Fogninim mají tříletého Federica a od loňského prosince také dceru Farah.



„Snažím se dostat Flavii na rok 2021 k tenisu, jako Kim Clijstersovou,“ řekl Fognini listu Corriere della Serra. „Už jsem o tom mluvil s Francescou Schiavoneovou a Corradem Barazzutim, budou ji trénovat a já budu jejím manažerem. Už mám dokonce připravený program turnajů,“ uvedl loňský vítěz prestižního turnaje v Monte Carlu.

Fabio Fognini

Belgičanka Clijstersová se po porodu prvního dítěte vrátila na kurty v roce 2009 a vyhrála tři grandslamové turnaje. Už jako trojnásobná matka absolvovala bývalá světová jednička comeback na začátku letošní sezony, jež je aktuálně do poloviny července přerušena kvůli koronavirové pandemii.

A světová jedenáctka Fognini si nedokáže představit, kdy by se mohl tenisový rok znovu rozběhnout. „Jak by si nějaký ředitel turnaje nyní mohl vzít na zodpovědnost zdraví hráčů, svých zaměstnanců, novinářů a diváků? Nemám strach, že virus chytím, ale to, že ho rozšířím. Už nejsem sám, jsem manžel a otec,“ uvedl vítěz devíti turnajů ATP.