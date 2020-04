Nadalovy patálie: Může vyhrát 52 Roland Garros, ale s Instagramem neumí

VIDEO: For all the #Fedal fans... When @rogerfederer made it on to @RafaelNadal's Instagram Live! ?? https://t.co/e6NGrmicYb Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

For all the #Fedal fans... When @rogerfederer made it on to @RafaelNadal's Instagram Live! https://t.co/e6NGrmicYb