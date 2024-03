Rubljov po diskvalifikaci v Dubaji o body ani prémie nakonec nepřijde

Rubljov byl v Dubaji vyloučen poté, co se v semifinále s Alexanderem Bublikem z Kazachstánu dostal za stavu 5:6 ve třetím setu do ostrého sporu s čárovým rozhodčím. Sudímu křičel zblízka do obličeje a podle supervizora turnaje mu v ruštině vulgárně nadával.

Rubljov byl diskvalifikován a dostal pokutu 36.400 dolarů. Navíc měl podle pravidel přijít o veškeré finanční prémie i body z Dubaje, tomu se ale po odvolání vyhnul. „Došli jsme k závěru, že v tomto případě by šlo o nepřiměřený trest,“ uvedla ATP.