Změňte pravidla! vyzval Rubljov vedení ATP po diskvalifikaci v Dubaji

Rubljov byl v Dubaji vyloučen poté, co se v semifinále s Alexandrem Bublikem z Kazachstánu dostal za stavu 5:6 ve třetím setu do ostrého sporu s čárovým rozhodčím. Křičel mu zblízka do obličeje a jiný sudí poté tenistu nahlásil, že v ruštině vulgárně nadával.

Supervizor Rubljova vyloučil, přestože hráč tvrdil, že křičel anglicky a ani nebyl sprostý. Šestadvacetiletý Rus se sice snažil turnajové činovníky přesvědčit, aby se podívali na videozáznam, ti to však odmítli.

„Doufám, že ATP se na tohle pravidlo podívá a změní ho. Není možné, aby zápas takto ovlivnilo pouhé tvrzení rozhodčího bez jasných důkazů. Navíc aniž by hráči umožnili vyžádat si kontrolu na videu,“ napsal Rubljov, který se proti vyloučení odvolal.

ATP sice ponechala v platnosti pokutu ve výši 36.400 dolarů (850.000 korun), ale vrátila Rubljovovi body a prémie z Dubaje, o které měl původně po diskvalifikaci přijít. Odvolací komise to zdůvodnila tím, že by šlo o nepřiměřený trest.