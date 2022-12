Skalp Plíškové zažehl kometu. Hrála v reklamě Serenu, teď chce do top 10

Než se však pustíme do predikcí, jestli Parksovou skutečně může čekat zářná budoucnost, dovolte návrat do říjnové Ostravy, kde její pozoruhodný příběh nabral solidní spád.

„Byla jsem tam klidná a měla čistou mysl. Něco ve mně prostě sepnulo,“ ohlíží se vytáhlá Američanka. „Ten pocit si musím zapamatovat a přenést si ho i do dalších turnajů.“

Už jen to, že na nabité akci WTA 500 prošla kvalifikací, musela brát jako úspěch. Nastartovala se jím do takového laufu, že následně v prvním kole zaskočila domácí hvězdu Plíškovou 6:0 a 7:6.

„Soupeřka výborně servírovala, takže jsem se neměla jak chytit a při hře odzadu jsem se necítila vůbec dobře,“ smutnila poražená Češka.

Trefně vystihla hlavní přednost kurážné sokyně, která sází především na agresivní hru založenou na podání. Proto také procitla v závěru sezony, kdy se hraje na rychlých površích v hale.

Ve druhém kole v Ostravě těmito zbraněmi skolila i Řekyni Sakkariovou, zaznamenala první skalp členky elitní desítky. Až ve čtvrtfinále nestačila na pozdější šampionku Barboru Krejčíkovou.

Díky životnímu turnaji se v žebříčku posunula na 121. místo a vyrazila zpět do zámoří, aby formu ukázala i na dalších akcích. Avšak neuspěla: připsala si tři porážky v řadě.

„Nesplnila jsem tak svůj cíl, protože na začátku roku jsem si řekla, že chci letos prorazit do první stovky,“ přiznala. Už měla v plánu ukončit sezonu, ale jelikož jí k vytoužené metě chybělo jen 89 bodů, řekla si: „Takhle to nenechám, poletím do Evropy a pokusím se o ještě jeden útok.“

A daleko od domova znovu pookřála, na třech akcích se zaskvěla bilancí 13:1, challengery v Andoře a Angers opanovala. Při obou taženích mimochodem porazila českou soupeřku: nejprve Lindu Noskovou, na druhém turnaji Markétu Vondroušovou.

Sezonu tak končí jako 75. tenistka pořadí (začínala jako 237.) a už se těší na nadcházející sezonu.

„Pokud budu hrát takhle, měla bych na turnajích postupovat celkem daleko,“ prohlašuje s typickým americkým sebevědomím. „V příštím roce se vidím v top 10, což je sice velký cíl, ale myslím, že splnitelný.“

Tenisová raketa jako odměna za školu

Ve svém počínání má velký vzor v podobě legendární Sereny Williamsové, v jejímž rodinném příběhu nachází inspiraci.

„Když jsem se dívala na dokument o otci Sereny a Venus Král Richard, hodně scén mi přišlo povědomých. Prošla jsem si jimi taky,“ líčí Parksová.

I ona má starší sestru, k tenisu je náhodou přivedla matka, která jim v obchodě s hračkami chtěla koupit odměnu za příkladné školní výsledky. Upoutaly ji dvě tenisové rakety a tři míče.

„Věděla, že si se ségrou rády hrajeme venku, a v sousedství jsme měly tenisový kurt. Tak nás tam mamka vzala, četla si a mezitím poslouchala, jak nám to lítá. Pak volala tátovi a říkala, že si myslí, že jsme v tenise celkem dobré.“

Sestry se navzájem hecovaly k posouvání svých dovedností, pomáhali jim oba rodiče. A Alycii bušení do míčů tak uchvátilo, až si v sedmi letech řekla: Chci být profesionálka.

I proto v podstatě nehrála juniorské turnaje, připravovala se na náročné soutěžení s dospělými. Prorazila v něm až v posledních týdnech, o to víc ale její příběh překvapuje.

Připomíná se, jak coby teenagerka hrála v reklamě právě Serenu Williamsovou.

Na loňském US Open vypálila servis úctyhodnou rychlostí 207 kilometrů v hodině, čímž vyrovnala ženský turnajový rekord Venus Williamsové.

Letos si v New Yorku dokonce s oběma slavnými sestrami zatrénovala.

I díky tomu kurážně věří, že je v budoucnu dokáže nahradit. Za uplynulé dva a půl měsíce vylétla opravdu obdivuhodně, a pokud vzestup potvrdí, může v dalších letech opravdu řádit.