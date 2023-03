Boxerka Sedláčková zrušila titulový zápas o pás WBC, trápí ji zdraví

❌ Teď zažívám jeden z nejsmutnějších okamžiku mojí kariéry.



Vždy jsem se snažila předvést nejlepší výkon jaký jsem mohla, ale bohužel teď tuto možnost nemám.



Moc mě mrzí že musím zrušit plánovaný zápas na 25. března ve Velké Británii.



Naneštěstí mě postihla nemoc a nebyla bych schopná předvést takový výkon, na který mám.



Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat mému manažerovi @conorslater9 a promotérovi @frank_warren_official - @queensberrypromotions queensberrypromotions a zároveň se moc omlouvám soupeřce a přeji jí hodně štěstí do dalších zápasů.



Doufám, že dostanu šanci tento zápas někdy vynahradit.



•



I am now experiencing one of the truly saddest moments of my career so far.



I've always tried my best, but unfortunately I don't have this option now.



I am very sorry to announce that I have to cancel my scheduled match on March 25th.



Unfortunately, I am suffering from an illness and I would not be able to perform as well as I am capable of.



I would like to thank my manager @conorslater9 and promoter @frank_warren_official - @queensberrypromotions and also apologize to my opponent and wish her the best of luck.



I hope I get a chance to make up for this match someday.



•

