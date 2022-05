Vémola a Marpo? Takhle se fakt neboxuje, rýpl si bývalý mistr světa Konečný

Duel byl vrcholem víkendového galavečera Oktagon Underground v pražské O 2 aréně, zápasník MMA Vémola porazil rappera technickým K. O. ve čtvrtém kole, neboť rozhodčí zápas kvůli pasivitě Marpa předčasně ukončil.

„S boxem to mělo společného pramálo. Nechci snižovat umění obou kluků, vlastně oba mají můj respekt, a to myslím upřímně!“ zdůraznil Konečný. „Oba se dlouho připravovali, psychický tlak je pro obyčejné diváky nepředstavitelný. Chápu styl Vémoly, že když boxovat neumíte, musíte aspoň vyvinout tlak. Taky jsem ho kdysi vyvíjel. A když vám to rozhodčí dovolí? Proč to měnit, fungovalo to.“

Od Petřiny čekal Konečný víc, i když chápe, že boxovat se nedá, když vás soupeř tlačí hlavou.

„Ale zarazilo mě, že nechodil vůbec do stran. Myslím si, že taktika Karlose byla jasná a na něco podobného se měl Otakar prostě připravit. Nechat se zatlačit do provazů a tam zůstat? A takto to bylo celá čtyři kola,“ podivoval se český olympionik, proč Marpo něco nezměnil. „Bylo přece jasné všem, že takto zápas vyhrát nemůže. Marpo rozhodně umí boxovat mnohem lépe než Vémola, ale někdy umění nestačí.“

Ringovému rozhodčímu prý Konečný jeho situaci nezáviděl. Zhodnotil ho tak, že se snažil, ale nešlo mu to. „Ze strany Vémoly to box nebyl a on ho měl k němu více nutit! Napomínat za hlavu, napomínat za tlačení a podobně. Ale kdyby postupoval, jak měl, musel by duel asi ukončit diskvalifikací Vémoly, a to bychom možná nadávali ještě víc,“ pousmál se Konečný, který je i promotérem a pořádá boxerské galavečery.

Ukončení zápasu považoval, stejně jako jeho aktéři, za zbytečné. „Marpo nijak vážně otřesen nebyl. Byl spíše jen zoufalý ze stylu soupeře. Stále se aspoň částečně snažil o aktivitu. Vlastně mu nehrozilo K. O. ani zranění. Jediné, co mu hrozilo, bylo vytlačení z ringu,“ napsal s nadsázkou Konečný.

„Abych řekl pravdu, neviděl jsem žádný čistý zásah od Vémoly, který by Marpem otřásl. Takže ukončení zápasu ve prospěch Vémoly bylo jen vysvobozením z toho trápení. A shodneme se asi všichni, když řeknu, že v ringu se trápili všichni tři! Vémola, Marpo i rozhodčí.“

Konečný ve vyprodané O 2 aréně byl, ovšem ne coby divák, nýbrž jako dohled z České unie boxerů profesionální nad oficiálním profesionálním boxerským zápasem Lucie Sedláčková - Milena Koleva, který vyhrála Češka, bývalá Konečného svěřenkyně.

„Za ČUBP jsem tam byl já a rozhodčí Marcel Brzokoupil. Jen na tento duel, ostatní již byly logicky v režii Oktagonu. Ihned po zápase jsme arénu opustili, možná proto, že nás následné zápasy nezajímaly, možná proto, že tam pro nás nebyla volná židle,“ pošťouchl Konečný pořadatele. „Nebyla to boxerská akce, byla to show! A povedená! Oktagon měl vše velmi dobře připraveno.“

Konečný si myslí, že víkendový Oktagon Underground zásadní dopad na box neměl, protože vyjma utkání Sedláčkové postrádal kvalitu. „Jaký byl rozpočet akce? Odhaduji, že pod 10 milionů korun to nešlo. Co by se za takové peníze dalo udělat za boxerskou akci? To už by byl opravdu velký kvalitní box. Včetně titulového souboje třeba o interkontinentální pásy velkých asociací. Jenže o takové pásy můžou boxovat jen v žebříčku dobře postavení boxeři. A takoví v Česku jsou, jen je potřeba do nich trochu investovat a k podobným duelům je připravit třeba za rok,“ napsal Konečný. „Připravit se však musí nejen boxer, ale i média, sponzoři a diváci. A spojit tyto věci dohromady je běh na velmi dlouhou a drahou trať. Oktagonu se to již povedlo, ale bohužel ne na poli boxu.“

Když pak doma shlédl utkání Marpa s Vémolou, hned mu blesklo hlavou, co bude dál. Naznačil možnost odvety. „Bývá to tak u většiny moneyfightů, vlk se nažere a koza zůstane celá. Ať si to každý přebere sám, já nemám žádné zaručené zprávy, jen si myslím, že tento výsledek nikomu neublížil, právě naopak je tu prostor pro cokoliv dalšího.“