Šermuje, studuje, podniká. Jediný cíl je olympijská medaile, říká Jurka

Šermíř Jakub Jurka toho ve 23 letech stíhá hodně. V Olomouci studuje na fakultě tělesné kultury, rozjíždí marketingovou firmu a podruhé by se chtěl kvalifikovat na olympijské hry. Tedy přesněji – do Paříže se netouží pouze dostat. „Jediný cíl je medaile,“ prohlásil v podcastu Z voleje.

Na minulých hrách v Tokiu byl nejmladším kordistou. Vypadl sice ve druhém kole s bývalou světovou jedničkou, Japoncem Minobem, po těsné bitvě 14:15, ale už postup z nesmírně náročné kvalifikace v Madridu byl skvělým počinem. A především příslibem. „Být na hrách se nepodaří 99,9 procentu šermířů na planetě,“ považuje si někdejší juniorská světová jednička.

V dospělém žebříčku mu patří 35. místo, je už tedy ve špičce. „Ambice být mohou, ale důležité je, co se děje na planši,“ zdůrazní.

Loni byl pátý na mistrovství Evropy v Turecku ze 120 šermířů. „To už je výsledek jako kráva. Někam to spěje,“ vyhlíží formu na Paříž. Minulý týden na Světovém poháru v Německu vyhrál v základní skupině čtyři klání z pěti, leč v eliminaci prohrál 14:15 s francouzským soupeřem a skončil 111. z 350 borců. To jen abyste měli představu, jaká konkurence v kordu je. Základních skupin bylo 47...

Blíží se část sezony, v níž už bude usilovat o body potřebné pro start v příštím roce na olympiádě v Paříži, která je pro něj jasnou prioritou. První příležitost dostane v půlce dubna v kolumbijském Cali. „Není pochyb o tom, že hry ve Francii budou úžasné,“ zasní se.

Třebaže je ryze profesionálním šermířem, myšlenky neupíná jen ke sportovnímu zápolení, ale také k podnikání. „Marketing je strašně flexibilní práce. Máme kancelář v Olomouci i v Praze na Václaváku. Dá se to zvládat odkudkoli na světě. I při šermu, ale je to o tom, čemu dáte prioritu,“ vypráví.

„Vzniklo to tak, že kamarád z Ameriky hledal zajímavé lidi, co myslí jinak a chtěli by pracovat už v mládí. I když profesionálně šermovat a studovat nezabere malé penzum času, řekl jsem si, že to zkusím, anglicky jsem vybavený dobře. Já pak chtěl něco svého, tak jsme si s dalším kamarádem, co dělá fitness, založili firmu na marketing, suplementy a fitness. Děláme i online tréninky. Už máme tříletou praxi.“

Připouští však, že tím poněkud trpí studijní povinnosti. „Víc mě baví šermovat než učení,“ mrkne. „V marketingu mně šerm nepomáhá, ani neříkám, že jsem olympionik,“ usmívá se člen už čtvrté generace slavného šermířského rodu Jurků.

Startem v Tokiu navázal na svého dědu Jaroslava, účastníka her v Montrealu 1976 a Moskvě 1980, stříbrného z mistrovství světa 1985 a českého Šermíře století. Šerm dělali dříve i dva Jakubovi bratři. A sestra Hana je ve třinácti reprezentantkou v kategorii do sedmnácti let. Trénuje je táta Tomáš.