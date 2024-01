Česká judistka na hrách po 20 letech? Je to hodně blízko, věří Zachová

Když ve dvanácti sledovala v roce 2012 judistu Lukáše Krpálka, jak vítězí na olympijských hrách v Londýně, umínila si: „I já bych tam chtěla jednou být a třeba mít zlatou medaili na krku.“

Popravdě, tehdy se Renatě Zachové ještě víc než cenný kov líbilo, jak judisté jdou na žíněnku po schodech. „To jsem zažila jen na univerziádě,“ culí se.

Ať už byla prvotní motivace jakákoli, sen má nadosah. Po dvaceti letech může být první českou judistkou na olympijských hrách. V Paříži by neměla chybět, ačkoli v podcastu Z voleje zdůraznila: „Ještě nějaký skvělý výsledek by to chtělo. Na grandslamu chci usilovat o medaili, to by mě potěšilo. Doufám, že olympiáda je hodně blízko.“

Třiadvacetiletá rodačka z jihočeské vísky Svatý Jan nad Malší zakončila rok jako jedenáctá judistka světa v kategorii do 63 kilogramů. „Vysoko docela jsem, ale poslední medaili jsem získala před dvěma lety,“ bilancuje. „Získala jsem ovšem důležité body.“

Blýskla se především pátým místem na Masters v Budapešti, kde byla nejužší světová špička. Začala výhrou nad Brazilkou Ketleyn Quadrosovou, kterou zdolala na ipon. Pak se prosadila i proti vicemistryni světa, Kanaďance Catherine Beaucheminové-Pinardové, a jako první Češka v historii prošla na prestižních Masters do čtvrtfinále. V boji o bronz podlehla úřadující olympijské vítězce a šestinásobné mistryni světa Clarisse Agbégnénouové z Francie. „Na Masters se to hezky sešlo, to byla třešnička na dortu. Byly tam všechny v žebříčku výš než já,“ považuje si.

K účasti na hrách se neupíná, třebaže nechce pomyslet na to, že by měla v Paříži chybět. „Jasno bude nejspíš až v červnu. Kdyby to nevyšlo, byla bych hodně zklamaná a nevím, jak bych to nesla,“ připouští. „Řekla jsem si, že se nebudu upínat jen na olympiádu. Soustředím se na závody, ne na olympiádu. Ukazuje se, že je to dobrý způsob.“

Zachové se příčí rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který pod neutrální vlajkou dovolil účast na hrách ruským a běloruským sportovcům. „Nesouhlasím s tím. V judu už byli na pár závodech puštěni, ale nemůžeme s tím nic dělat. Naštěstí to zatím vypadá tak, že nikdo z naší váhy není kvalifikovaný,“ kvituje slečna, která trénuje a studuje v Olomouci.

Na konci roku obsadila svěřenkyně trenéra Jiřího Štěpána znovu páté místo na grandslamu v Abú Zabí a zúčastnila se dvou delších soustředění v milovaném Japonsku. Nejen v Budapešti si někdejší juniorská mistryně Evropy dokázala, že se může měřit s nejlepšími judistkami světa. „63 kilogramů je tak vyrovnaná váha, že z top patnáctky může získat medaili kdokoli. Anebo také skončit v prvním kole.“

Pro svůj cíl z dětských let podstupuje pokorně tvrdou dřinu, dvoufázové i třífázové tréninky šestkrát týdně. A inspirující dvojnásobný olympijský šampion Krpálek ji na reprezentačních srazech občas poradí, jak se vytrhnout z úchopu.

Přiblíží se mu?