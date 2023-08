Judistka Zachová skončila pátá na Masters v Budapešti a má na dosah olympiádu

Judistka Renata Zachová vybojovala páté místo na prestižním Masters v Budapešti a je blízko olympijské účasti na hrách za rok v Paříži. V boji o bronz v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů podlehla úřadující olympijské vítězce a šestinásobné mistryni světa Clarisse Agbégnénouové z Francie. Pokud se do Paříže Zachová kvalifikuje, bude první českou judistkou na OH po dvaceti letech.