Podle italského ministra sportu by se mohlo 4. května začít trénovat

Zvětšit fotografii Ashley Young z Interu Milán (zády) bojuje o balon s Juanem Cuadradem v dresu Juventusu. | foto: AP

dnes 10:05

Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora uvedl, že 4. května by se ve fotbalových klubech a dalších sportovních organizacích mohlo začít s tréninkem. Premiér Giuseppe Conte v pátek prodloužil celostátní karanténu o zhruba tři týdny do 3. května, poté by se opatření v koronavirem těžce zasažené zemi mohla začít uvolňovat.

Spadafora na facebooku vyzval sportovní federace, aby „nepromarnily tyto týdny“ a připravily podrobné plány na okamžik, až budou moci obnovit činnost. V nejvyšší italské fotbalové lize zbývá do konce sezony odehrát ještě 12 kol. Itálie, v níž platí karanténní opatření od začátku března, je zemí s nejvyšším počtem obětí nemoci covid-19 na světě. Podlehlo jí téměř 19 000 lidí a počet pozitivně testovaných se blíží 150 tisícům. Bilance nových obětí a nově diagnostikovaných pacientů se nicméně v posledních dnech drží zhruba ve stejné výši a nestoupají už tolik jako v předchozích týdnech. To podle odborníků znamená, že epidemie covid-19 dosáhla vrcholu a situace se může začít brzy výrazněji zlepšovat.