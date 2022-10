Jak odpočívá Mr Spex. Šampiona Velké pardubické nejvíc odmění koš jablek

„Mně přijde, že je na svůj výkon moc pyšný, že si slávu užívá. Baví ho focení, natáčení,“ říká o koni, jemuž nikdo neřekne jinak než láskyplně Špek, členka personálu Jana Součková.

Na požádání si Mr Spex nechá navléct slavnostní deku, určenou vítězi pardubického dostihu, projde se před stájemi a zapózuje.

„Ví, že je nejlepší, že se mu to povedlo,“ usměje se Součková. Jablek prý obletovaný kůň dostal od návratu z Pardubic tolik, včetně plného košíku na uvítanou, že už je kolikrát ani nechce. To neznamená, že by ho pamlsek nepotěšil.

„Když mě vidí, vykoukne z okna, uši dopředu. Pořehtá si, ví, že mu něco nesu.

To je pak moc spokojený,“ prozradí ještě mladá žena. V Újezdě u Boskovic je jednou z těch, kdo šampionovi pomáhají v aktivním odpočinku, který po Velké pardubické má. Koni by neměly zatuhnout svaly, a tak se hýbe – chodí na kolotoč nebo si zaklusat.

Zasloužené volno odlišuje „Špekův“ program od ostatních, zhruba třiceti koní, jimž sezona ještě neskončila. Jinak má Mr Spex, který před pár dny majiteli Karlu Jalovému vydělal dva miliony korun a dostal se i do nejčtenějších dostihových novin světa Racing Post, stejnou péči jako všichni ostatní.

Jalový ho kdysi na základě intuice koupil za 8 500 eur, což je v dostihovém prostředí nízká cena. Pro srovnání – hnědák Devil in Pink, považovaný v Jalového stájích za budoucí hvězdu, stál 68 000 eur.

Mr Spex na kšiltovce

Nebýt vítězné deky, která je chvílemi na zdi společenské místnosti a chvílemi jako přehoz na sedačce v kanceláři, kde se na stole vyjímají i vybojované trofeje, nebyl by pár dní čerstvý úspěch ve stájích Lokotrans poznat. Snad jen nepřítomnost trenéra Luboše Urbánka, jemuž místní za úspěch děkují, je neobvyklá. Na pár dní se ukryl v lesích v Brdech, kde relaxuje a věnuje se myslivosti. „Odpočívám a pořád mi to asi ještě nedochází. Jako žokej jsem si myslel, že splněním snu bude Velkou jet, což se mi podařilo. Dvakrát jsem se umístil. Vyhrát? Myslel jsem, že na tuhle metu nebude možné dosáhnout,“ přizná do telefonu.

Na kolečku před hlavní budovou se zatím chůzí rozcvičují koně před tréninkem, mezi nimi i Devil in Pink. Okolo je vše jako dřív.

„Řešíme dodavatele krmiva na další rok, probíhají dražby, je zde normální provoz. Krmení, seno, sláma, piliny, cesty do Francie, do Itálie, do Anglie, veterinární prohlídky. V pondělí byla oslava, ale jinak normálně fungujeme,“ podotkne manažer stájí Michal Lisek.

Na „Špekovu“ počest nechává vyrobit sto kšiltovek se jménem šampiona. Dosud mají v Lokotransu „svoji“ kšiltovku jen Ideal Approach a Al Bustan. „To jsou legendy. Našel bych ale víc koní, kteří si kšiltovku zaslouží. U nás mají úspěchy všichni – neúspěšné si nemůžeme dovolit držet,“ přiznává Lisek.

Jalový si ho k sobě vzal poté, co ve stáje před sedmi lety proměnil objekt bývalého kravína na kopci nad Boskovicemi. Zvelebil ho a dál v tom pokračuje. Koně tam mohou trénovat i na irské lavici, což je jedna z překážek na trati pardubického dostihu. Na ní se bude Mr Spex příští rok pravděpodobně chystat na obhajobu.