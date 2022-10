Příběhy Velké pardubické. Sacamiro překvapil, Popelka smutnil a Složil se loučil

Pro malou stáj z Beňova na Přerovsku je třetí místo skoro jako vítězství. Věděli, že mají ve stáji dobrého koně, ale i že soupeři vysílali do boje bombarďáky, nákupy ze zahraničních dražeb.

Manželé Petříkovi však v Beňově připravují hlavně koně českého chovu, vsází na rodiny na dráze prověřené, jejichž potomkům pak dávají šanci na dostihových drahách. A zatímco velké stáje se věnují jen a pouze tréninku, manželé Eva a Radim Petříkovi dělají koně po odpolednech. On pracuje ve slévárně, ona učí na střední škole.

„Pro naši stáj je to obrovský úspěch, máme ve stáji pět koní a se dvěma z nich běháme při největším pardubickém mítinku,“říká Radim Petřík a lehce mu docházejí slova, když nahlas vyslovuje, čeho se svou ženou a malým týmem nadšenců dosáhli. „Neskutečně jsme Sacamirovi věřili a on nám to teď vrátil,“ dodává.

Před Velkou pardubickou musel řešit, kdo se vyhoupne do valachova sedla. Hnědákovi se sice nejvíce daří s žokejem Janem Odložilem, ten ale dal do Velké přednost Lombarginimu Stanislava Popelky, další volba byl Jan Faltejsek, který se ale zranil.

„Chtěli jsme jezdce, který už ho zná. Kuba ho loni odjezdil v Ceně Labe a myslím, že dobře, tak padla volba na něj. A udělal skvělou práci,“ chválil Petřík.

Devítiletý hnědý valach se zvládl vyhnout všem kolizím, jichž bylo v letošní Velké pardubické nepočítaně a skvělý závěrem porazil jak Playera, tak Argana. Nestačil pouze na Mr Spexe a Talenta.

„To jsou dostihy a ty jsou o štěstí – a to jsme my měli. Jsem za to moc šťastný. A těším se na koncert, který slíbil uspořádat majitel Makové panenky, kterou trénujeme. Pan Martinec řekl, že pokud Maková panenka vyhraje a Sacamiro bude do druhého místa, tak bude ve vsi veselo. Snad bude velkorysý a to jedno místo nám odpustí,“ usmál se Petřík a velké poděkování poslal také celému Jezdeckému oddílu Beňov.

Fenomén klisny Maková panenka pohltil i ostatní. Od dětských diváků zaznívají prosby, aby se sázelo na Makovou panenka. Při svém posledním startu skončila tato tmavá hnědka těsně druhá, jinak při svých předchozích třech startech vždy vyhrála. V neděli jí boj možná trochu usnadnila favoritka Giannina, která padla na jedné z posledních proutěnek v závěrečné fázi dostihu. „Co si budeme vykládat, pád Gianniny nám pomohl. Kobylka od Vocásků měla váhovou výhodu a je to určitě dobrá kobyla, ale jsou to dostihy a ukázaná platí,“ tvrdí Petřík.

Ve Hvozdu se neslavilo

Do Hvozdu u Konice se vracela ekipa trenéra Stanislava Popelky o poznání smutnější. Ze tří jeho svěřenců doběhl Lombargini ve Velké na posledním dotovaném – sedmém – místě. „Ten, který je nejméně spolehlivý, pro nás nakonec udělal nejlepší výkon,“ komentoval výsledky svých tří svěřenců Popelka.

Stretton, jenž si počínal velkou část dostihu aktivně a vodil celé pole koní společně s Playerem, zastavilo před lepším výsledkem zranění. Dvanáctiletý valach začal v průběhu dostihu krvácet z nosu, nemohl dýchat, a tak s ním žokej Garner ve volném tempu docválal na posledním osmém místě.

„Zranění ho zastavilo. Hodně jsem mu věřil, vypadal líp než předchozí dva roky, i v tréninku se jevil dobře. Za anglickým skokem jsem viděl, že jede na půl plynu. Když se krev neokysličuje tak, jak má, tak ten kůň nemůže podat výkon, na jaký měl,“ řekl po doběhu Popelka. Imphal, další jeho svěřenec a podle sázkařů také nejšancovější, skončil na Taxisu. „Připadalo mi, že udělal velký skok a neustál doskok, ale víc mi řekne záznam v televizi,“ pronesl na konto svého třetího koně v dostihu Popelka.

Co se nepodařilo v hlavním dostihu, toho dosáhli jeho svěřenci v dalších rámcových dostizích. Lianel potvrdil roli favorita v Memoriálu kapitána Rudolfa Poplera a vyhrál tak dostih na 3 300 metrů pro překážkové rychlíky. Po boji o vítězství skončila druhá v Ceně Laty Brandisové Ztracenka s žokejem Jaroslavem Myškou.

„Teď převládá zklamání z Velké,“ dodal Popelka.

Loňský vítěz, žokej Pavel Složil z Přerovska, skončil se svým Talentem stříbrný a s kariérou se pravděpodobně rozloučí.