Jak Velká národní žila protesty. I vy máte na pádech podíl, slyšeli demonstranti

Je to závod, který budí obrovské emoce. Ten den se snad celá Británie soustředí na areál v liverpoolském Aintree. I ti, co o dostihy nezavadí celý rok, hledají své favority a sázejí.

Přímo na závodišti se tísní sedmdesát tisíc lidí, další desítky milionů pak hltají informace z televize. Není se co divit. Trať dlouhá 6,9 kilometrů, 30 skoků, desítky koní, parádní podívaná. Kdo vyhraje, stává se legendou.

Velká národní je zkrátka fenomén, nejslavnější překážkový dostih světa.

Jenže je také jedním z nejfatálnějších.

DOSTIHOVÝ SVÁTEK. 175. ročník liverpoolské Velké národní.

Od roku 2000 během třídenního festivalu, který se kolem celého dostihu koná, zahynulo 62 koní, tři z nich v sobotu. V hlavním klání za tu dobu zemřelo šestnáct koní – každý padesátý osmý, který vystartoval.

Čehož už mají mnozí dost.

Už týdny před letošním ročníkem aktivistické skupiny v čele s Animal Rising požadovaly úplné zrušení akce.

„Jsme národem milovníků zvířat, jenže bolest, které tyto nádherné bytosti každoročně čelí, hovoří o něčem jiném,“ uvedl mluvčí hnutí Nathan McGovern a dodal, že pokud pořadatelé jejich požadavky nesplní, budou konat.

Ti pochopitelně nesouhlasili.

„Respektujeme právo na pokojný protest,“ sdělili. „Ale upřímně doufáme, že se Animal Rising zamyslí, zda jsou jejich kroky zodpovědné. Vždyť jejich počínání by mohlo ohrozit nejen žokeje, diváky, je samotné, ale i koně, které mají chránit.“

Nestalo se. Aktivisté nejprve zablokovali silnici, která vede k závodišti, a vytvořili mnohahodinové kolony.

Další stáli před vstupními branami. Rozdávali informační letáky, skandovali, v rukou drželi transparenty s nápisy jako „Vsaďte se, že zemřou“ či „Chraňte zvířata, zrušte Velkou národní“.

Krátce před startem hlavního dostihu se pak několik desítek lidí pokusilo z různých míst areálu vtrhnout přímo na trať. Podle policie se to devíti z nich skutečně podařilo.

A výsledek? Téměř o čtvrt hodiny odložený start, celkový počet 118 zadržených. Nekonala se řada slavnostních ceremoniálů a ani se nehrála hymna.

Atmosféra Velké národní rozhodně tradiční svátek nepřipomínala.

„A tohle byl jen začátek,“ slíbili protestující. „Budeme pokračovat i na dalších dostizích, dokud nedosáhneme svého.“

Podíl na pádech máte i vy, slyšeli

Debaty o bezpečnosti dostihového sportu se vedou už roky. I Velká pardubická se s protesty potýkala.

Organizátoři se částečně podvolují tlaku a obtížnost zlehčují. Třeba nejobávanější překážka české steeplechase – Velký Taxisův příkop – si posledními úpravami prošla předloni, kdy vedení dostihového spolku změlčilo příkop a pozměnilo živý plot.

Mnoho bezpečnostních úprav se odehrálo i v Aintree. Třeba po té v roce 2013 vedení areálu tvrdí, že průměr koní, co během dostihu spadnou, klesl z téměř dvanácti na pět.

„Dostihový sport neúnavně pracuje na zlepšení bezpečnosti a snížení rizika, kterému se ale nelze zcela vyhnout,“ říká Julie Harringtonová z British Horseracing Authority, regulačního orgánu pro britské dostihy.

„Ale stále to není dost,“ oponuje organizace Animal Aid, která se k protestu připojila. „Nevinní koně trpí v důsledku průmyslu zaměřeného na vydělávání peněz. Aintree je v tomto nejhorší ze všech. I nadále je zabijákem.“

Jak ale zní některé hlasy, podíl na letošních smutných událostech mají i aktivisté.

Sandy Thompson, trenér koně Hill Sixteen, který letos zahynul v hlavním dostihu, je přesvědčený, že patnáctiminutové zdržení vyvolané protestní akcí mělo na nehodu zásadní vliv.

„Nepochybuji o tom,“ povídal kouč. „Nikdy předtím nespadl, byl takřka bezchybný. Jenže teď? Odložení bylo jako noční můra. Také když běžel na první překážku, poznal jsem, že se chová úplně jinak. Působil na mě: Překážka, co to je? Co mám dělat?“

VÍTĚZ. Žokej Derek Fox a Corach Rambler po triumfu na 175. ročníku Velké národní.

Pořadatelé totiž zrušili přehlídku před dostihem a ne všechny koně se stihli podívat na první překážku, což je pro ně důležité. Trenéři je odvedli zpátky do stájí, někteří jim i sundali postroje.

„Což je velký problém,“ vysvětloval žokej Nico de Boinville. „Když s koněm vyjedete na trať, nažhaví motor, ví, že se něco bude dít. A my je teď znovu museli brzdit. Je jasné, že se to projeví na jejich koncentraci.“

Což mělo Hill Sixteen stát život.

I letošní Velká národní tak budila vášně. Jen jiné, než se čekaly.