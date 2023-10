Vždyť se vyvíjí i ragby. Na Velké národní mění zvyky kvůli bezpečnosti koní

Novinky se dotknou už registrační fáze. Do závodu, který každoročně přitáhne na předměstí Liverpoolu 70 tisíc diváků, se bude moci zapojit jen 34 koní oproti předchozím 40.

„Naprosto zbytečné,“ šklebil se velšský žokej Sean Bowen před kamerou Sky Sports. „Nevím, jaký rozdíl můžete udělat škrtnutím šesti koní.“ Jeho kolega Harry Skelton volil smířlivější slova: „Víte, hrozně rád bych nechal vše tak, jak je, ale žijeme v době, v jaké žijeme. Musíme debatovat, vyjednávat a přistupovat ke změnám.“

Velká národní se v roce 2024 promění. Novinky mají zajistit větší bezpečnost pro koně i žokeje.

Řada fanoušků také upozorňuje, že s číslem 35 startovala v roce 2021 například první vítězka Velké národní Rachael Blackmoreová. Podle nových pravidel už by se na startovní listinu nevešla.

Ovšem britský Jockey Club má zcela jasno. „Pohledy z nezávislých výzkumů v kombinaci s vlastní interní analýzou dokazují přímou korelaci mezi počtem běžců v dostihu a rizikem pádu,“ uvedl klub v prohlášení.

I další inovace bude viditelná ještě, než se koně rozběhnou. Startovat se bude minimálně o hodinu dříve, aby byl povrch trati měkčí a nově z místa nikoliv letmo. K větší snížení rychlosti závodního pole pak organizátoři zmenší i vzdálenost před první překážkou. „Tohle je určitě krok správným směrem,“ uznal Bowen.

Podle statistik se totiž v posledních deseti letech rychlost náběhu před prvním skokem výrazně zvětšovala, čímž výrazně rostlo i riziko kolizí. Po pádu na úvodní bariéře si v letošním roce zlomil vaz kůň Hill Sixteen. V hlavním závodě už jako šestnáctý od roku 2000.

„Jsem přesvědčen, že soutěživá, férová a bezpečná Velká národní je jedna z nejlepších cest, jak zajistit, že se tomuto sportu bude dařit i u příštích generací a zůstane důležitou součástí britské kultury a ekonomiky,“ uvedl výkonný ředitel britského Jockey Clubu Nevin Truesdale.

Podle něj je důležité, aby sportovní odvětví dokázalo správně vyhodnotit, ve kterých případech musí zakročit. „Bezpečnost koní a žokejů bude vždy naší prioritou číslo jedna,“ řekl.

A jaké další novoty se chystají?

Překážky budou měkčí díky použití pěnových a gumových břeven před každou z nich. Sníží se i výška živého plotu u jedenáctého skoku a vylepšení se dočká také zavlažovací systém.

Velká národní každoročně přitáhne na závodiště v liverpoolském Aintree okolo 70 tisíc diváků.

Dvojnásobný vítěz Velké národní Ruby Walsh si je jistý, že podobné úpravy jsou nezbytné. „Je spousta lidí, kteří nemají rádi změny, ale všechny sporty se mění. Fotbal už není ta samá hra jako před třiceti nebo dokonce patnácti lety. A podívejte se na mistrovství světa v ragby, i ragby se muselo posunout. Pro dostihy platí to samé, pokud jim chceme zajistit budoucnost.“

Rozhodnutí pořadatelů kvitovala také organizace RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), která je největší britskou charitou na ochranu zvířat.

„Vždy jsme naléhali, aby jednali na základě vědy a jasných důkazů. Věříme, že je to jediný způsob, jak chránit blaho koní a zároveň zabezpečit všechny, pro které jsou dostihy živobytím,“ uvedla Emma Slawinská z RSPCA.

Upozornila ovšem, že mohla být zavedena i další opatření. A spokojený není ani otec Rubyho Walshe a slavný irský trenér Ted Walsh, podle kterého Velká národní ztrácí svou prestiž.

Bouřlivou debatu tak lze očekávat i v příštím roce, kdy se závod plný změn uskuteční 13. dubna.