Hvězdné triatlonové války se blíží. Do Karlových Varů míří světová elita

S výjimkou olympijských her se největší triatlonové hvězdy obvykle potkávají pouze na závodech série Mistrovství světa (World Triathlon Series), na akcích Světového poháru se pak představují z úzké špičky spíše jednotlivci. Kvůli epidemii koronaviru ovšem utrpěl závodní kalendář Mezinárodní triatlonové unie (ITU) obrovské rány, kvůli nimž závodníci změnili své plány.

City Triathlon Karlovy Vary totiž bude teprve druhým závodem po téměř půlroční koronavirové pauze. „Týden před námi se koná velmi prestižní závod série mistrovství světa v Hamburku, odkud se osmdesát procent závodního pole přesune k nám do Karlových Varů. Doufali jsme, že po dlouhé pauze budou mít triatlonisté hlad po závodech a budou mít zájem k nám přijet, v tak nabité pole jsme ale ani nedoufali,“ říká Vladimír Malý.

City Triathlon Karlovy Vary 2020 V ženské startovní listině najdete třeba jména: Flora Duffyová (Bermudy): celková vítězka série mistrovství světa (2015 a 2016)

Katie Zaferesová (USA): aktuální světová jednička a loňská vítězka série mistrovství světa

Jessica Learmonthová (V. Británie): loni druhá v sérii MS, mistryně Evropy (2017)

Taylor Spiveyová (USA): aktuálně třetí žena světového žebříčku Podobně hvězdné je také startovní pole mužů, ve kterém figurují například:

Jonathan Brownlee (V. Británie): stříbro a bronz z olympiády, mistr světa z roku 2012

Vincent Luis (Francie): vítěz série mistrovství světa z loňského roku

Mario Mola (Španělsko): vítěz série mistrovství světa z let 2016, 2017 a 2018

Javier Gómez Noya (Španělsko): 5x mistr světa (2008, 2010, 2013-15), stříbro z olympiády

Kristian Blummenfelt (Norsko): vítěz finále MS (2019), světový rekordman na střední trati

Fernando Alarza (Španělsko): aktuální trojka světového žebříčku

Startovní listina v tuto chvíli není uzavřena, národní federace mají ještě několik dnů na to, aby její podobu ovlivnily, ani to by ovšem nemělo hvězdnou sestavu výrazně ohrozit. „V mnoha případech máme účast potvrzenou nejen od jednotlivých národních asociací, ale také od samotných závodníků,“ dodává ředitel karlovarského závodu.

Na startovní listině nechybí ani zástupci českého triatlonu, v kategorii mužů figuruje na startovní listině Jan Čelůstka. V kategorii žen pak Tereza Zimovjanová, Iveta Fairaislová, Petra Kuříková a zejména Vendula Frintová, vítězka posledních dvou ročníků karlovarského závodu. Letos ji ovšem čeká o poznání větší konkurence.

Vrchol závodního víkendu

Světový pohár se v Karlových Varech uskuteční v neděli 13. září a bude vrcholem celého závodního víkendu. Předcházet mu bude páteční Český pohár žáků v triatlonu, na který naváže sobotní GEIS Baby Duathlon, při němž závodí v duatlonu nejmenší děti. Odpoledne se pak uskuteční závod Českého poháru, který je otevřen výkonnostním i rekreačním sportovcům. Ti budou závodit na distancích 750 metrů plavání, 20 km cyklistika, 5 km běh. Čekají je přitom stejně krásné tratě vedoucí lázeňským centrem, na jaké se v neděli postaví elita při závodě Světového poháru.

Ten odstartuje plaváním ve volnočasovém areálu Rolava (1500 metrů), při cyklistické části najedou závodníci do lázeňského centra, kde absolvují sedm okruhů (40 kilometrů). Při běžecké části pak absolvují 10 kilometrů. Druhé depo i cíl se budou nacházet na Divadelním náměstí, kde bude také připravena tribuna a velkoplošná projekce pro diváky.

Dopolední závod mužů odstartuje v 10.00 hodin, ženy se na trať vydají v 15.00 hodin. ČT Sport bude po celý den připravovat z obou závodů přímé vstupy.