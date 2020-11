Zemřel Darth Vader. Britskému herci Davidu Prowseovi bylo 85 let

V původní trilogii série George Lucase hrál Prowse Darth Vadera, který má na sobě stále masku. Prowse tak hrál jednu z nejikoničtějších postav, aniž by diváci znali jeho tvář. Hlas mu navíc propůjčil americký herec James Earl Jones.

O hercově smrti informoval na sociálních sítí jeho agent Thomas Bowington, který k příspěvku přidal i legendární větu z filmové trilogie „May the force be with him“ a dodal „forever“, tedy „Ať ho provází síla, navždy!“

Jako bodybuilder získal Prowse roli i díky svým tělesným proporcím.

Připravujeme podrobnosti.