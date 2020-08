Triatlonové škrty. Kvůli koronaviru se mistrovství Evropy neuskuteční

Původně se mělo ME konat začátkem července, už v dubnu ale bylo přeloženo na 28. až 30. srpna a přesunuto z Tartu do nedalekého Otepää. ETU dnes odůvodnila jeho zrušení mimo jiné nerovnými podmínkami, s nimiž by se potýkali závodníci z jednotlivých zemí kvůli epidemiologickým opatřením. Například čeští reprezentanti by aktuálně museli po příjezdu do Estonska do čtrnáctidenní karantény.

Český tým zastihla zpráva na soustředění v Livignu, kde se na ME připravoval. „Pro nás je to velké zklamání, protože dosud to byl jeden z pevných bodů v sezoně a naše příprava k němu směřovala. Nyní se pokusíme připravit na závod Světového poháru v Karlových Varech a budeme doufat, že se uskuteční nějaké další závody ve druhé půlce sezony,“ uvedl v tiskové zprávě svazu reprezentační trenér Lukáš Vrobel. SP v Karlových Varech má termín 12. a 13. září.

Kvůli pandemii koronaviru bylo už dříve zrušeno mistrovství Evropy ve sprintu v Malmö, kde měla tento víkend obhajovat Petra Kuříková stříbro. Neuskutečnilo se ani ME do 23 let v Dněpropetrovsku ani ME ve středním triatlonu ve Walchsee.