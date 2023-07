Šanci třebíčských baseballistů na extraligové semifinále vzalo Brno

V pátek večer hostil třebíčský A-tým na domácím hřišti vedoucí Draky Brno a přes obrovskou snahu a odhodlání na výhru nedosáhl. Tu bral favorizovaný soupeř, který zvítězil 8:7!

„My jsme snad posledních sedm nebo osm zápasů pokaždé prohráli takhle těsně jenom o jediný bod. Ale v tomhle případě to obzvlášť mrzí,“ smutnil Jozek.

Pořád však ještě zbýval závěrečný sobotní souboj, v němž Nuclears znovu nastoupili proti Brnu, nicméně tentokrát v roli hostů a navíc proti tamním Hrochům. Konečný výsledek byl pro ně nicméně znovu nepříznivý. S letošní extraligovou sezonou se Třebíč rozloučila porážkou 5:7 a v tabulce obsadila konečné páté místo.

„Nejvyšší domácí soutěž hrajeme už nějakých šest let a musím říct, že každý rok se naše hra o něco zvedá,“ pokračoval v hodnocení Jozek. „Letos byl ovšem náš postup do semifinále opravdu blizoučko. Je velká škoda, že se nám to nepovedlo. Holt si budeme muset počkat minimálně do příštího roku,“ dodal.

O letošní titul si to mezi sebou rozdá čtveřice Draci Brno, Tempo Praha, Hroši Brno a Eagles Praha. Třebíč se nicméně za svoji pátou příčku rozhodně stydět nemusí.