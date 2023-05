Zůstáváme dál hladoví po úspěchu, říká šéf třebíčského baseballového klubu

Pohled do extraligové tabulky pro vás nyní musí být hodně příjemný, mám pravdu?

Zatím není jisté, jestli skončíme po základní části druzí, nebo třetí, každopádně si myslím, že už teď můžeme říct, že jsme cíl pro letošní sezonu splnili.

Příjemná změna oproti předchozím ročníkům, v nichž jste mnohokrát skončili těsně před branami top 6...

Máte pravdu, je to moc hezká změna. Vypadá to na historický úspěch. Ale nepředbíhejme, sezona ještě neskončila.

Nemůže se stát, že by si tým řekl, máme splněno, teď už můžeme zvolnit?

Tak to absolutně nehrozí. Zůstáváme hladoví po dalším úspěchu. Věřím, že nám to půjde i v play off.

Co vás ujišťuje ve vašem přesvědčení?

Stačilo vidět, jak náš tým v základní části maká. Jsem přesvědčený, že to tak zůstane. Máme na to, poprat se s každým soupeřem.

Extraligoví třebíčští baseballisté hrají v letošní sezoně svoje páteční domácí zápasy nově pod umělým osvětlením, které láká i fanoušky do hlediště.

Jinými slovy si troufáte i na boj o medailové pozice?

Nechceme hrát jen o páté nebo šesté místo. Jak už jsem říkal, chceme něco dokázat.

Zdá se, že váš plán nemá kam uhnout...

(Usmívá se) Doufám. Ale teď vážně, uvidíme, jak to půjde. Bude záležet, jakou formu si do play off naši kluci donesou a jaké bude mít náš trenér Jeffrey Barto štěstí při skládání sestavy.

Jak to letos vypadá se zájmem třebíčských fanoušků o extraligový baseball?

Myslím, že dobře. V září má Třebíč hostit baseballové mistrovství Evropy, takže se nám povedlo vylepšit zázemí a stadion. Především umělé osvětlení, díky kterému se hraje v pátek večer. A to se lidem líbí. Jen by to ještě chtělo lepší počasí.

Mimochodem, počasí se podepsalo i na vašem zatím posledním souboji s brněnskými Hrochy...

Ano, v průběhu zápasu začalo pršet a hodně se ochladilo, takže nebylo možné hrát dál. Naštěstí v extralize platí, že pokud je odehráno alespoň pět směn, platí aktuální výsledek. Vyhráli jsme tudíž 6:0.