Kelce vládne hvězdám NFL. Magnetické ruce z něj dělají kandidáta MVP

Vládne všem hráčům v NFL v počtu pochytaných touchdownů. S 12 je na prvním místě i před všemi wide receivery. Jeho výkony v letošní sezoně vypadají ještě dominantněji, když si uvědomíte, že týmy jako Titans, Rams, Patriots mají celkem 11 nachytaných touchdownů v celé sezoně. Kelce sám jich má víc. Neuvěřitelné.

I proto se začínají u fotbalové veřejnosti zvedat hlasy, že by měl být jedním z favoritů na trofej pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže. Šlo by o velké překvapení. Posledních devět sezon ji vždy vyhrál quarterback. V roce 2012 měl navrch legendární running back Adrian Peterson. Napodobí ho Kelce?

„Všichni se na něj zaměřují. Je největší zbraní soupeře, nejlepší defenzivní hráč ho má bránit, a přesto si dvakrát v sezoně připsal Kelce všechny touchdowny Chiefs. Až tak je nezastavitelný. On je ofenziva Chiefs. Podle mého názoru by měl být jasným kandidátem na nejužitečnějšího hráče ligy,“ říká ve studiu ESPN Matt Hasselbeck, bývalý dlouholetý quarterback.

Nejlepší v historii?

Do konce sezony chybí ještě šest hracích týdnů a Kelce už s 12 touchdowny překonal svoje sezonní osobní maximum. Přitom se před sezonou psalo, že po odchodu Tyreka Hilla do Miami letos nebude ani zdaleka tak dominantní a obrany soupeře ho mnohem snadněji zastaví.

Místo toho Kelce může atakovat i hranici 20 touchdownů. Na hráče, co je v lize už jedenáctým rokem, je to neuvěřitelný počin. Žádný jiný tight end v historii NFL nenachytal za prvních 11 let tolik přihrávek jako právě Kelce. I v tom překonává další legendární tight endy, jakými jsou Rob Gronkowski či Tony Gonzalez.

Ve 33 zápasech v kariéře má víc než 100 nachytaných yardů, tím také překonal bývalou hvězdu Patriots a Bucs.

I proto je pro některé nejlepším tight endem v historii NFL.

Dov Kleiman @NFL_DovKleiman Travis Kelce is ridiculous!!



Also, Jalen Ramsey might be the most overrated DB in recent history.



https://t.co/GPwAotWh6G oblíbit odpovědět

„Pro Gronka hovoří úspěchy v play off. Čtyři Super Bowly už asi Kelce nestihne nasbírat. Na druhou stranu jeho výkony v play off jsou určitě rovnocenné. Jde o nejlepšího receiving tight enda v historii. Gronkowski byl zase lepší v blokování. Měl Bradyho po svém boku celou kariéru. Kelce první roky hrál s Alexem Smithem, až později vytvořil to neskutečné kombo s Patem Mahomesem. Je to vyrovnané, ale Kelce ještě zdaleka nekončí,“ říká hvězda pořadu Good Morning Football Peter Schrager.

Kansas City Chiefs mají sezonu skvěle rozjetou. Devět výher a pouze dvě porážky je řadí na první místo v konferenci AFC. V konferenci, jež je letos o poznání silnější a zároveň vyrovnanější než NFC. Díky dvojici Mahomes –Kelce se s nimi musí počítat jako s velkými favority. Mahomes už svoji trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy má. Podaří se ji získat třiatřicetiletému obrovi s šikovnýma rukama?

Rekordy boří, proč by z toho nemohla být i prestižní trofej…