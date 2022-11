NFL vstupuje na německý trh. Brady budí zájem. Zrodí se evropská divize?

Možnost vidět Toma Bradyho v Mnichově si nechtělo nechat ujít kolem 3 milionů fanoušků. Tolik lidí podle NFL si chtělo koupit vstupenku. Obří zájem o první zápas NFL v Německu není překvapením. Popularita amerického fotbalu a NFL je v Německu největší v celé Evropě. K tomu si přidejte superstar Toma Bradyho a Seahawks, kteří se díky úspěchům z nedávné minulosti těší v Evropě také velké popularitě. Pro NFL bylo odehrání zápasu v Německu sázkou na jistotu.

„Bude to velká výzva. Dlouhý let, jiné časové pásmo, jiné počasí. Na druhou stranu budeme hrát v nádherné aréně, kde hraje Bayern Mnichov, na fotkách vypadá opravdu skvěle,“ dodal k zápasu v Německu Brady. Pro legendárního quarterbacka nejsou zápasy mimo Spojené státy cizí. Dvakrát hrál v Londýně, jednou v Mexiku. Tehdy ještě v dresu New England Patriots dokázal Brady všechny tři zápasy vyhrát a předvést svůj typický dominantní výkon v passové hře.

„Pokud to v neděli bude vypadat podobně, tak jako jsem viděl na zápasech Bundesligy, tak to bude jeden z nejepičtějších zápasů, ve kterých jsme kdy hráli. Hrozně se těším,“ uzavřel Brady.

Bradyho Buccaneers zatím neprožívají sezonu podle představ a zápas v Mnichově tak může být pro ně odrazem k lepší druhé polovině základní části.

Naopak od Seahawks se před sezonou vůbec nic nečekalo a nyní jsou jedním z největších překvapení sezony. Hawks před sezonou opustila dlouholetá opora týmu quarterback Russell Wilson a zdálo se, že tým pro letošní sezonu nemá adekvátní náhradu. Tou se překvapivě stal Geno Smith. Po nevydařeném začátku kariéry v New York Jets asi jen málokterý fanoušek Seahawks doufal, že právě on povede tým k současné bilanci 6 výher a 3 porážek.

Tým NFL v Evropě? Proč ne rovnou čtyři

NFL je ve Spojených státech suverénně nejpopulárnějším sportem. Oproti hokeji a basketbalu ale americký fotbal neměl v Evropě takovou popularitu a ani hráči ze starého kontinentu nedosahovali potřebných kvalit pro NFL. Dodnes platí, že cesta do NFL vede pouze přes zámořské univerzitní ligy.

V popularitě v Evropě ale NFL udělala kus práce. V roce 2007 se v Londýně odehrál první zápas základní části a od té doby se NFL do Londýna každoročně vrací. Letos se v Anglii odehrály tři zápasy a kromě utkání ve Wembley se NFL rozhodla zainvestovat do stadionu Tottenham Hotspur, který je tak jediným stadionem v Evropě, který je připravený na zápasy NFL.

Co je za evropským snažení? Peníze, samozřejmě. NFL dosahuje rekordních zisků a každoročně nechává ostatní sporty daleko za sebou, přesto se vedení v čele s komisařem Rogerem Goodellem snaží přijít s novými zdroji příjmu. A právě v Evropě je stále velký potenciál růstu.

Po úspěchu zavedení zápasů v Londýně se začalo nahlas mluvit o možnosti, že by v Londýně byl stabilně jeden tým. O Jacksonville Jaguars se dlouho spekuluje o možném adeptovi na stěhování přes oceán. Jaguars nejsou doma příliš populární, a tak by jejich odchod byl pro fanoušky ve Spojených státech nejméně bolestivý. Malým krůčkem ke stěhování byla dohoda, že Jaguars odehrají v Londýně zápas každý rok. Od roku 2013 s výjimkou covidových pauz se Jaguars pokaždé představili před londýnskými fanoušky.

„Podle mě je bez debat, že by Londýn zvládl mít nikoliv pouze jeden tým, ale hned dva. Momentálně se snažíme zjistit, jestli najdeme další lokality v Evropě, kde by mohl být další tým. Bylo by totiž mnohem jednodušší mít v Evropě celou divizi,“ nechal se slyšet Goodell před letošními zápasy v Londýně.

Každý tým odehraje v základní části 17 zápasů, z nichž šest odehraje proti soupeřům ze své divize.

V neděli čeká NFL v Německu historický okamžik. Přiblíží se NFL týmu nebo divizi v Evropě? Na odpověď si pravděpodobně ještě několik let počkáme.