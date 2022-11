Posily na play off: Niners a Dolphins zbrojí, prosící Rodgers se opět nedočkal

Asi nejvýraznější tah „trade deadline“ se uskutečnil už deset dní před uzávěrkou. Zákulisní drby o odchodu hvězdného, ale často zraněného runningbacka Christiana McCaffreyho z Caroliny se ukázaly být pravdivé. Všestranný hráč zamířil z Panthers do San Francisco 49ers. Ti za výraznou posilu do play off museli vytáhnout velké množství draftových picků. Konkrétně 2., 3. a 4. kolo draftu 2023 a 5. kolo 2024.

McCaffrey hned v druhém zápase v dresu 49ers ukázal svoji sílu. Velkolepým výkonem zničil rivaly z divize Los Angeles Rams a stal se ofenzivní hvězdou NFC v rámci posledního hracího týdne.

Na zranění na pozici running backa reagovali i New York Jets. Zraněného Breece Halla nahradí James Robinson. Ten přišel do „zelené“ části New Yorku za 6. kolo 2023 z Jaguars.

Defenzivní výprodej zaznamenalo Chicago. Tým ve velké přestavbě poslal Roberta Quinna do Eagles. Do Chicaga putuje na oplátku 4. kolo draftu 2023. Většinu platu pokryjí Bears, proto Quinn tolik nezatíží platový strop Eagles.

Ještě větším zásahem do sestavy Chicaga je výměna Roquana Smithe do Baltimoru. Ravens poslali Bears 2. a 5. kolo příštího draftu. Ravens získali jednoho z nejlepších linebackerů současnosti. S ním v sestavě obrana Havranů vypadá hodně silně.

Chicago bylo aktivní až do posledních minut trade deadline. Vedení klubu chtělo posílit ofenzivní stránku týmu kolem mladého quarterbacka Justina Fieldse a z Pittsburghu získalo za 2. kolo draftu wide receivera Chase Claypoola. Urostlý Kanaďan tak spojí budoucnost s týmem, co se roky ofenzivně hodně trápí. Pomůže?

Dolphins jdou all in

Největší úlovek si na trade deadline připsali Dolphins. Vedení Miami cítí šanci. Už v létě ofenzivu vyšperkoval hvězdný Tyreek Hill z Kansasu. Teď získali hvězdu i do defenzivy.

Pass rusher Bradley Chubb z Broncos je velkou posilou. Denver na oplátku obdrží 1. kolo draftu 2023, 4. kolo draftu 2024 a running backa Chase Edmondse.

Obrovitý defenzivní end navíc s klubem o den později podepsal ihned pětiletou smlouvu na 119 milionů dolarů (63,2 milionu garantovaných). Dolphins to s útokem na Super Bowl letos myslí opravdu vážně.

Nejvíc se čekalo, jestli posílí útok trápících se Buccaneers a Packers. Vedení obou klubů ale zůstalo pasivní. Ač quarterback Green Bay Aaron Rodgers dlouho prosil o kvalitního wide receivera po odchodu Devanteho Adamse, nakonec se ho nedočkal a po zbytek sezony bude muset pracovat s tím, co má v týmu v současnosti.

Jeden z favoritů na Super Bowl ale prohrál čtyřikrát v řadě a útok neprodukuje ani zdaleka tolik bodů, jak v předcházejících sezonách. Podle zpráv kolem klubu se zdá, že Rodgersovi opět dochází trpělivost. Dokážou Packers i bez posil ještě najít cestu do play off?