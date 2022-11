Hvězdný quarterback Brady pokořil v NFL přihrávkami hranici 100 000 yardů

Brady, jenž bývá označován za nejlepšího hráče všech dob, potřeboval k překonání hranice před zápasem naházet 164 yardů. A v 374. zápase kariéry dokázal cíl splnit. Svou bilanci vylepšil o 280 yardů na 100.116, akcí v poslední minutě navíc rozhodl o vítězství svého týmu.

„Podle mě je to zásluha všech kluků, s nimž jsem kdy hrál, kteří pro mě blokovali a chytali moje pasy. Nic bych v této lize nedokázal bez ostatních, kteří dělají to, v čem jsou také tak skvělí,“ prohlásil Brady, jenž do NFL přišel v roce 2000 z šestého kola draftu.

Brady letos v lednu oznámil konec kariéry, během níž získal šest titulů s New England a další trofej Vince Lombardiho vybojoval loni hned v první sezoně v dresu Tampy Bay. V polovině března si však odchod rozmyslel a v NFL hraje 23. sezonu, na niž má ještě s Buccaneers smlouvu.