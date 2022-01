Pingpongářům se rodí jenom samé holky, říká hrdý otec Tregler

Jejich jízda letošním ročníkem nejvyšší domácí soutěže už sice není tak spanilá jako loni, na kontě mají i tři porážky, nicméně stále patří k největším favoritům na titul. Navíc si stolní tenisté HB Ostrov brousí zuby i na úspěch na evropské scéně.

V pátek v 18 hodin se v domácí Birell Aréně postaví v prvním čtvrtfinále španělskému týmu ASISA Borges Vall.

„Těšíme se hrozně moc. Už taky proto, že se bude hrát na jednom stole a s diváky v zádech,“ připomíná hvězda týmu Tomáš Tregler, že začátek evropského vystoupení Brodu se loni doma musel obejít bez fanouškovské podpory.

Zkusíte si tipnout, kolik diváků se na váš souboj přijde podívat?

V dnešní době těžko říct, ale věřím, že dost. Snad neuděláme ostudu. Chceme si zápas užít a když postoupíme, bude to pro nás další třešnička na dortu.

Po návratu do Havlíčkova Brodu zatím zažíváte většinou jen samé úspěchy...

To je pravda, vyhráli jsme i Český pohár. A v osobním životě jsem byl loni nejšťastnější, když se mi v září narodila dcera.

Užíváte si i všechny otcovské povinnosti, které k narození potomka patří?

Hrozně moc. Teda, když jsem zrovna doma. A musím říct, že malá je hodná. Zatím. (směje se) Takže je pro vás jakousi dobíjecí baterií?

Určitě, člověk hned na všechny starosti zapomene, neřeší. Stačí vidět vysmátou dceru. Mimochodem, to má po mně. (směje se) Jaké jste s partnerkou vybrali pro dceru jméno?

Anežka Treglerová. Přítelkyně tohle jméno navrhla a já jsem v podstatě hned souhlasil. Ono taky už nebylo moc na výběr, víte, protože pingpongáři mají vesměs jenom samé holky, takže bylo dost přebráno. (usmívá se)

Když vás tak poslouchám, tak vy jste se ani nemuseli ptát lékaře, co se vám narodí, protože jste to věděli dávno předtím?

Přesně tak, bylo to naprosto jasný. Nikdo nechápeme, jak je to možné, ale rodí se nám jen holky.

Když se zase vrátíme zpátky ke stolnímu tenisu, vy jste nedávno prodloužil v Havlíčkově Brodě smlouvu. Byla to pro vás jasná volba?

Ano, měl jsem jasno hned, protože jsem věděl, že Míra Jinek (šéf HB Ostrov – pozn. red.) chce tým ještě posílit. A samozřejmě znovu hrát evropskou soutěž. To je pro mě taky hodně důležité, abych byl vidět.

Onou posilou myslel šéf klubu zřejmě Pavla Širučka, kterého z minulosti také dobře znáte, mám pravdu?

My jsme jednali trochu dřív, než se Pavel rozhodl, každopádně s ním budeme ještě silnější a já rozhodně nejsem proti.