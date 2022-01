Havlíčkobrodští stolní tenisté ladí formu na souboj se Španěly

Základním stavebním kamenem pro další úspěch v nejvyšší tuzemské soutěži stolního tenisu byl pro HB Ostrov Havlíčkův Brod už tradičně Tomáš Tregler, který s přehledem vyhrál oba svoje zápasy 3:0.

„Zase nás podržel, tak jak u něj bývá zvykem. Hraje ve výborné formě,“ pochvaluje si stabilně velmi dobrou výkonnost svého svěřence brodský kouč Bohumil Vožický.

A jak byste ohodnotil zbývající dva hráče, kteří proti Východočechům zasáhli do hry?

Dima Prokopcov už měl zápas taky skoro vyhraný, ale nakonec těsně prohrál v koncovce 2:3. Teď se mu trochu nedaří. Naopak mladý Ondra Květon porazil hradeckou jedničku, což bylo velmi příjemné. Byl nahecovaný, měl štěstí a vyhrál.

Když se ještě na chvilku vrátím k Tomáši Treglerovi, minulý týden se objevila zpráva, že podepsal s Havlíčkovým Brodem novou smlouvu. Předpokládám, že vás svým rozhodnutím potěšil, mám pravdu?

Jasně, jak už jsem říkal, je to opora. Drží si vysoký standard, je těžké ho porazit. To už se musí sejít víc věcí. Takže ano, je skvělé, že zůstává.

Mladí hráči se budou mít dál od koho učit?

Přesně tak. Vlastně všichni kluci z „áčka“ předávají mladým svoje zkušenosti a rady, pomáhají jim. A konkrétně u Tomáše je ta výhoda, že má pěkný styl, takže se na jeho hru dobře kouká.

V extralize teď máte pár dnů volno, nicméně odpočívat nebudete, protože vás čeká první čtvrtfinálový souboj se španělským týmem ASISA Borges Vall. Změní se nějak příprava?

Je to důležitý zápas. Hrozně moc bychom si přáli mít z Evropského poháru medaili. To by byl pro nás takový bonbonek, zpestření sezony. Takže co se týká přípravy, budeme teď tři čtyři dny trénovat pohromadě, koukneme se na nějaké záběry, ale celkově asi víme, co od jejich nejlepších hráčů očekávat.

Sháněl jste videa z jejich ligových zápasů?

To dneska není žádný problém, na YouTube je takových videí spousta, člověk tam najde, co potřebuje. Navíc my jsme je viděli v akci přímo v osmifinále v Portugalsku, kde také hráli.

Takže by vás Španělé neměli ničím překvapit?

Snad ne. Očekávám vyrovnaný zápas i šance.

Převládá u vašeho týmu spíš těšení, nebo je tam i lehká obava?

Myslím, že jednoznačně těšení. Už jen kvůli téhle době. Loni bylo všechno zavřené, žádný turnaj, takže mají všichni velkou chuť poměřit síly s cizinci. A věřím, že nás v pátek přijdou podpořit i fanoušci.

Na váš zatím poslední extraligový zápas s Hradcem Králové nedorazili?

Bohužel jich přišlo jen pár, ale je pravda, že klub všechnu snahu o propagaci nyní směřuje právě na náš zápas v Evropském poháru. A pak taky je potřeba říct, že Hradec zrovna není tým, který by vyloženě táhl, protože patří do spodní části extraligové tabulky.