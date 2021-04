Synek se na SP v Záhřebu vrátí na skif. Natrénováno mám dobře, věří

Synek se chtěl pokusit postoupit do Tokia společně s Jakubem Podrazilem, kontinentální šampionát v polovině dubna se jim ale nevydařil a poté, co obsadili až 11. místo, se rozhodl vrátit k disciplíně, v níž nasbíral na MS a OH čtrnáct medailí.



Česká nominace Muži: Ondřej Synek (skif); Jan Cincibuch, Jakub Podrazil (dvojskif); Vilém Pachmann, Štěpán Keller, Matěj Mach, Jan Hájek (čtyřka bez korm.); Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleisser (párová čtyřka). Ženy: Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková (dvojka bez korm.); Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová (dvojskif); Veronika Činková, Kristýna Neuhortová (dvojskif lehkých vah).

„Soupeře uvidím až na závodech. Teď není co spekulovat. Všichni jsou rychlí a ti, kteří mají být rychlí, rychlí jsou. Spíše to bude o tom, jak rychle se dokážu přeorientovat a jak mám natrénováno ze zimy. A myslím si, že mám natrénováno dobře, jen nám to na dvojskifu nevyšlo,“ řekl Synek.

V Záhřebu nebude chybět ani Podrazil, který usedne do dvojskifu s Janem Cincibuchem. „Pro Honzu s Kubou je to nová role, čistá hlava, žádné očekávání, jen radost. Na tréninku to vypadá dobře. Těším se na jejich výkony. Mají kolem dvaceti soupeřů, takže si určitě dobře zazávodí. Uvidíme, jak kluci obstojí proti nekvalifikovaným posádkám na olympiádu,“ uvedl reprezentační šéftrenér Jakub Makovička na webu veslařského svazu. Nově složený dvojskif by se totiž v květnu v Lucernu mohl pokusit dodatečně kvalifikovat do Tokia.

První mezinárodní start čeká Fleissnerovou s Antošovou, které ME vynechaly. „Jejich trenér Josef Lukš umí načasovat formu na vrcholnou akci. Nemají zrovna široké startovní pole, ale to nic nemění na tom, že soupeře mají kvalitní a určitě si dobře zazávodí,“ uvedl Makovička.