Synek se chce na skifu představit již na Světovém poháru v Záhřebu

„Do Záhřebu chci určitě jet. O další tři týdny později je druhý závod Světového poháru v Lucernu, na který se také chystám,“ popsal Synek své nejbližší plány. Třetí díl SP v italské Sabaudii na začátku června zřejmě vynechá.

„Měl bych v tomto termínu jet na soustředění do Livigna, což ale ještě není jisté. Dva úvodní svěťáky bych ale chtěl jet,“ uvedl osmatřicetiletý veslař. „Doufám, že se co nejrychleji přeorientuju a půjde to dobře.“



Po ukončení projektu dvojskifu nemusí výrazně měnit program tréninku. „Jen si sednu do skifu a budu jezdit na něm. Musím se s ním sžít, což mi asi bude chvilku trvat, Letos jsem byl na skifu jen párkrát. Myslím si, že se to dá spočítat na prstech dvou rukou. Nikdy jsem s tím ale neměl problém, takže věřím, že to půjde i teď,“ řekl Synek.

Teoreticky si mohl některé soupeře obhlédnout již na ME, ale to se nestalo, Rodák z Brandýsa nad Labem se totiž plně soustředil na dvojskif, skifařské finále poté sledoval přes telefon již v autě na cestě domů.

„Soupeře uvidím až na závodech. Teď není, co spekulovat. Všichni jsou rychlí a ti, kteří mají být rychlí, rychlí jsou. Spíše to bude o tom,jak rychle se dokážu přeorientovat a jak mám natrénováno ze zimy. A myslím si, že mám natrénováno dobře, jen nám to na dvojskifu nevyšlo,“ uvedl dvanáctinásobný medailista z mistrovství světa.



Proč mu to nevyšlo v posádce s Podrazilem, se kterým se v květnu chtěl pokusit dodatečně kvalifikovat na olympijské hry, netuší. „Rozhodnutí o ukončení spolupráce nebylo složité. Nevyšla nám žádná jízda a bohužel jsme se nepotkali. Věřili jsme a dělali jsme maximum pro to, abychom jeli rychle, ale čím více jsme chtěli, tak to pořád jelo pomalu. Rozdíl oproti ostatním byl obrovský. I Kuba sám dospěl k tomu, že nemá cenu v tom pokračovat a trápit se dále,“ řekl Synek, který byl s Podrazilem domluvený na podmínkách spolupráce již od začátku. „Řekli jsme si, že buď pojedeme o medaile, nebo se vrátím na skif,“ podotkl majitel dvou stříbrných a jedné bronzové medaile z olympijských her.

Ke zlepšení výkonu posádce nepomohla ani výměna pozic, kdy si ve finále B sedl na stroka (veslovoda) Podrazil. „To už byl poslední výkřik,“ pousmál se Synek. „Všichni jsme viděli, že s tím nejde nic dělat. Tahali jsme, měli jsme frekvenci, všechno, ale nějak jsme stáli na místě. Oproti ostatním to vypadalo, jako když jedeme na gumě,“ řekl Synek.

Podle něj nebyl problém v nedostatečném sveslování posádky. „Asi máme každý tempo malinko jiné a nedokážeme loď posunovat stejně. Jdeme asi silou proti sobě,“ uvedl.