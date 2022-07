Stolní tenistka Záděrová se stala juniorskou mistryní Evropy ve čtyřhře

„Je to neuvěřitelný pocit. Doufaly jsme, že to můžeme dokázat. Hrajeme spolu už pátým rokem a konečně se to povedlo. Finále určitě nebylo tak jednoduché, jak by se při pohledu na výsledek mohlo zdát. Chtěly jsme být aktivní, ale soupeřky to dobře zkracovaly a byly nepříjemné. Ale zvládly jsme to a máme obrovskou radost,“ uvedla Záděrová na svazovém webu.

Dosud posledním českým juniorským mistrem Evropy se v roce 2004 stala Kateřina Pěnkavová ve smíšené čtyřhře. Od roku 1961 získali mladí čeští a čs. stolní tenisté celkem 43 zlatých medailí.