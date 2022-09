S bronzem návrat ve tři ráno a v devět do školy. Jak Blašková zazářila

Bronz navíc mohla ještě vylepšit. V nedělním semifinále vedla nad pozdější vítězkou Elenou Zahariovou z Rumunska 3:1 na sety a 11:10, jenže mečbol nevyužila a nakonec prohrála 3:4.

„Byla to veliká škoda,“ litovala 21letá stolní tenistka na svazovém webu. „Soupeřka byla v koncovce pátého setu neskutečně nervózní, ale to jí nejspíš i pomohlo. Při mém mečbolu se do úderu bála bouchnout a míček pak olízl hranu stolu. Pak už se uklidnila a zase hrála svoji nepříjemnou a atypickou hru.“

Blašková navzdory smolně ztracenému semifinále hodnotila svou výpravu do Kluže úspěšně. Vždyť v osmifinále vyřadila nasazenou trojku Camille Lutzovou z Francie, ve čtvrtfinále i juniorskou mistryni Evropy z roku 2019 Annu Wegrzynovou z Polska.

První zápas na turnaji přitom nezvládla a musela tvrdě bojovat o postup z první skupinové fáze.

„Měla jsem natrénováno, herně jsem se cítila dobře, jenže pak jsem hned první zápas prohrála. Nefungovala mi hlava, neustále jsem se vracela k nedávnému mistrovství Evropy v Mnichově i Czech Open v Olomouci, kde jsem hrála špatně. Ani nevím, jak jsem se dostala do dobré pohody.“

Po chvilce přemýšlení však přeci jen jeden důvod nalezla. Zmínila podporu trenérky Renaty Štrbíkové, bývalé výtečné reprezentantky.

„Velmi důrazně mi řekla, že hodlá být v Kluži až do neděle, kdy se hrají poslední zápasy. A pak to najednou šlo.“

Česká stolní tenistka Zdena Blašková na mistrovství Evropy do 21 v Kluži

Blašková tak do sbírky přidala už svou druhou medaili z evropského šampionátu do 21 let, poprvé se radovala v roce 2017 v Soči v deblu s Ruskou Jekatěrinou Gusevovou.

„Tohle se absolutně nedá srovnávat. Tehdy mi bylo snad patnáct a moje spoluhráčka v této kategorii končila. Ona to celé táhla, kdežto teď jsem si medaili vybojovala sama. Byla jsem na stupních vítězů v kadetkách i juniorkách, ale tohle je jednoznačně největší úspěch v kariéře,“ shrnula svou zdárnou mládežnickou kariéru.

Svým tažením až do závěrečných kol si ale způsobila i malé potíže. „Domů jsem se po dlouhé jízdě mikrobusem vrátila v pondělí ve tři ráno a hned v devět jsem musela do školy,“ doplnila s úsměvem.