Pomalejší rozjezd, vítězný konec. Záděrová bude na triumf z ME dlouho vzpomínat

„Hanka měla náročný program a s přibývajícími zápasy byla víc a víc unavená. Stejně jako naše soupeřky. V tom jsem měla já výhodu, protože jsem nehrála v družstvech. První zápas v deblu s řeckou dvojicí jsme se ještě trochu hledaly, ale pak to bylo kolo od kola lepší,“ radovala se na svazových stránkách stolního tenisu mladá česká reprezentantka.

Finálovými soupeřkami Záděrové s Arapovičovou byly Angličanky Sophie Earleyová a Anna Hurseyová, které Češka s Chorvatkou zdolaly hladce 3:0 na sety. Vylepšily tak svůj loňský bronz z chorvatského Varaždínu.

„Díky našemu úspěchu bych to označila za krásné mistrovství. Všechno bylo v Bělehradu dobře zorganizované, i hala se mi líbila. Budu na to dlouho vzpomínat. Mám obrovskou radost,“ svěřila se Záděrová, která v uplynulé domácí sezoně hájila barvy Hodonína.

Po návratu ze Srbska čekaly na sympatickou stolní tenistku nejprve oslavy, pak odpočinek. Teď už se zase vrhne na přípravu na další sezonu. Tentokrát nově v dresu HB Ostrov.

Havlíčkobrodský klub měl na juniorském šampionátu zastoupení nejen díky Záděrové, ale také zásluhou Ondřeje Květoně a Martina Vaigla.

„Sledoval jsem výkony všech tří našich zástupců. A navíc ještě i Bohumila Vožického, který je trenérem kadetské reprezentace. A právě kadeti slavili velký úspěch, v družstvech skončili na pátém místě, což považuji za super výsledek,“ hlásil Miroslav Jinek.

Co do výsledku podle něj nezklamal ani už zmiňovaný Květon. „Že se dostal mezi 32 nejlepších juniorů, to je asi O. K., v družstvech už to bylo horší,“ ohlížel se za šampionátem majitel HB Ostrov.

Jakékoliv špatné pocity však přebilo vítězné finálové vystoupení Záděrové.

„V singlech to sice bylo trochu zklamání,“ okomentoval Jinek její vyřazení ve 2. kole. „Ovšem co se týká jejího vystoupení v deblu, od začátku jsme věděli, že s Chorvatkou patří k absolutní špičce. A že to nakonec holky celé vyhrály, je bomba. Klobouk dolů,“ neskrýval nadšení.