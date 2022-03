Squashista Solnický získal první domácí titul, Serme vyhrála počtvrté

Solnický vystřídal na trůnu čtyřnásobného šampiona Daniela Mekbiba. Předtím dlouho vládl domácímu squashi Jan Koukal, který zvítězil osmnáctkrát.

„Je to velká úleva, konečně se vyplatilo to neuvěřitelné množství tréninků. Předvedl jsem jeden ze svých nejlepších výkonů,“ řekl po finále Solnický. Člen ostravského týmu Fajne hrál o titul počtvrté, ale uspěl až nyní. Set mu dokázal vzít jen Švec. „Tomu nemohu vůbec uvěřit. I když jsem stál proti těžkým soupeřům, povedlo se mi ušetřit síly. To mi pomohlo ve finále, protože Martin měl postup složitější,“ uvedl nový šampion v tiskové zprávě.

Serme prošla soutěží bez ztráty setu. „Mám radost, že jsem dohnala Mekbiba, který má rovněž čtyři tituly. Chtěla bych jich mít tak pět nebo šest, konkrétní cíl si však nedávám,“ uvedla česká jednička.

Během šampionátu se vybralo 25 tisíc korun na pomoc Ukrajině. „Všichni válku vnímají, je složitější v této atmosféře vůbec sportovat. Je to nepříjemné. Viděl jsem, že snad minulý týden hráli ruští squashisté své mistrovství. Ukrajinci uspořádali mistrovství týden před napadením země. Je to šílené,“ řekl Solnický, který do sbírky rovněž přispěl.