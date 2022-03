Solnický uspěl v mistrovském finále na třetí pokus. Všechno mi sedlo, těší ho

Platí tak na něj pořekadlo - do třetice všeho dobrého. „Bohužel ne u Martina, který hrál finále rovněž potřetí,“ podotkl Solnický, který hájí barvy klub Fajne Ostrava, ale je odchovancem opavského AB Squash Clubu. „Je to pro mě velká úleva, to neuvěřitelné množství tréninků se mi vyplatilo.“

Co se změnilo, že tentokrát boj o titul zvládl?

„Vše mi sedlo,“ odpověděl. „Možná na mě nedolehla tíha domácího prostředí, jako tomu bylo loni na podzim na šampionátu v Ostravě. Tam jsem si sám na sebe vytvořil tlak. Teď jsem hrál s čistější hlavou.“

Stal se teprve sedmým mužem, který má český titul. Mezi nimi s 18 triumfy vládne Petr Koukal. Za ním je se čtyřmi Daniel Mekbib. Do Ostravy se zlato vrací po 12 letech, poté co ho tehdy vybojoval Pavel Sládeček. „Je skvělé, že jsem po těch letech titul do Ostravy přivezl,“ těší Solnického.

Ostravští squashisté na mistrovství zazářili, jelikož Viktor Byrtus rovněž z Fajneho vybojoval bronz.

„Asi v klubu pracujeme dobře,“ usmál se Solnický. „S Vikym už delší dobu vyhráváme české turnaje, porážíme ostatní kluky. Akorát na republice nám titul unikal. A zřejmě i na Vikym leží nějaký tlak, protože přece jenom se o něm před několika lety říkalo, že je budoucí mistr republiky a že po vládě Petra Koukala přijde ta jeho.“

Solnického těší, že konečně i na republikovém šampionátu potvrdil, že patří do úplné české špičky. Jak se ale dostat do té světové?

„K tomu je potřeba sbírat body na mezinárodních turnajích a těch teď moc nebylo,“ uvedl Solnický, který je devadesátý ve světovém žebříčku. „A když nějaké byly, hlásili se na ně ti nejlepší a pro nás nebylo místo. Ale už se to pomalu rozjíždí. Příští týden a v dubnu máme mít turnaje ve Francii a Švýcarsku. Doufáme, že se nám podaří probít mezi elitu i ve světě.“

Ostravští squashisté vědí, že musejí hrát s nejsilnějšími protivníky, aby se zlepšovali. „A k tomu musíme pořád zlepšovat fyzičku a pilovat údery,“ podotkl Solnický. „Mezi těmi nejlepšími hraje roli každý detail. Hodně to je i o hlavě. Ale to bylo teď i na domácím šampionátu, protože je nás v Česku osm vyrovnaných kluků, kteří můžeme porazit každý každého. Nastavení hlavy hraje velkou roli.“

Solnický tak využívá postřehy i od psychologa. „Fakt nám hodně pomáhá. Mě i Vikymu. Spolupracuje s naším klubem, dochází za námi. Mluví s námi nejen o pohledu na squash, na tréninky, že musíme pracovat, ale nesmí nás to nějak žrát. Musí nás to bavit.“

Jakub Solnický upozornil, že squash se velice posouvá dopředu i fyzicky. „Když se podíváme na novou světovou jedničku, jíž se v březnu poprvé stal Novozélanďan Paul Coll, tak ten má hru založenou vyloženě na fyzičce. Je rychlý, neskutečně vydrží,“ všiml si český šampion. „Výměny se prodlužují. Není to jako dříve, kdy byl nejlepší Ramy Ashour, který výměny zkracoval co nejvíce a snažil se je každým třetím úderem zakončit.“ Takže jde o to soupeře utahat?

„Ano. A k tomu nastupuje ta hlava, protože ne každý psychicky vydrží takto odolávat a pořád míčky vracet. Pokud vydržíte, soupeř začne chybovat,“ řekl Jakub Solnický.