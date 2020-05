Mlátit míčkem o zeď garáže? Squashista Mekbib si raději odpočinul

„U squashe byl ten problém, že se hraje vevnitř, a tam jsme striktně nemohli. Pinkat o zeď jsem šel, ale moc jsem tomu nedal. Není to ono,“ řekl Mekbib. Vzhledem k tomu, že pauza pro něho bude ještě dlouhá, nemusel nad odložením rakety příliš váhat. „S kondicí problém bude, pohyb teď bolí, ale to mi nemusí vadit. Máme strašně moc času. Jestli se začne hrát, tak nejdřív v srpnu nebo v září. Herně se do toho za tu dobu dostanu rychle,“ věří.

Od začátku tohoto týdne už může zase na kurt; trénuje v herně Viktorie Brno v Komárově. Pandemie ho ale na začátku března zastihla v době, kdy byl právě ve formě: zrovna se vrátil z vítězného turnaje PSA v kanadském Torontu a v březnu na to v Ostravě navázal titulem mistra republiky.

„Byl jsem na vlně. Pak naráz bum, karanténa, bum, zákaz vstupu do společných prostor. Sice jsem po republice plánoval pauzu na doléčení předloktí, což jsem potřeboval. Tak dlouhá ale pauza být nemusela,“ pousměje se hořce.

Na jaro měl naplánovanou cestu po vzdálených turnajích. Hrát měl na Britských Panenských ostrovech, v Kuvajtu, v Irsku a nakonec na evropském šampionátu družstev v Nizozemsku.

Následovat mělo play off domácí extraligy družstev a až po něm si Mekbib v kalendáři poznačil odpočinek.

Místo něho se zase znovu dostává do kondice.

„Nejdůležitější bylo nepřibrat nějak moc kilo, což se mi povedlo,“ hlásí. Videa s tematikou domácího trénování sice viděl možná všechna, ale ani ta ho - stejně jako hraní o garáž - neoslovila. „Hodně lidí šlo hrát do podzemních garáží. Někde dokonce otec postavil dvěma juniorům minikurt, to je úplně jiný extrém,“ všiml si squashista s etiopskými kořeny.

Karanténa ho „uvěznila“ v Opavě, kde byl právě na návštěvě u rodiny. Víkendová návštěva se neplánovaně protáhla na víc než měsíc.

„Začátek byl takový, že jsem si říkal: klídeček, chtěl jsi pauzu, dej si pauzu. Až jsem trochu zpohodlněl. Pak mi trenér napsal, že bych měl začít něco dělat, tak jsem pomaličku začal. Ani teď to ještě není trojfázový trénink,“ přiznal s úsměvem Mekbib.