Squashová hvězda vyloučena, šla do posilovny. I česká naděje žasla

Čím přesně se Goharová provinila?

Opustila turnajovou bublinu a navštívila posilovnu v hotelu. Do ní měly přístup i osoby mimo elitní squashový podnik v Káhiře, proto organizátoři egyptskou hvězdu nemilosrdně vyloučili.

Žádné příznaky onemocnění covid-19, už vůbec ne pozitivní test. Stačila jen pouhá návštěva nekontrolovaného prostoru. Všichni účastníci squashových turnajů totiž musí před příjezdem předložit negativní výsledek PCR testu, další musejí absolvovat v místě konání.

„Každé vybočení z našich pravidel bereme velmi vážně, proto jsme museli učinit politováníhodné rozhodnutí a stáhnou Nouran z turnaje,“ zdůvodnila Profesionální squashová asociace. „Nouran je pochopitelně zklamaná, ale uznala, že udělala chybu.“

Přesto radikální krok přesto budí rozporuplné ohlasy. Nad krutou diskvalifikací se podivila i česká jednička Serme, která se na akci Platinum pro 48 vybraných hráček dostala poprvé v kariéře.



„Nynější situace mi vlastně pomohla, protože některé výše postavené hráčky nehrají kvůli různým cestovním nařízením,“ popsala 66. squashistka žebříčku, jak se jí do Káhiry podařilo proklouznout.



Se šancí ukázat se mezi špičkou naložila důstojně, v prvním kole svedla pětisetovou bitvu s 27. hráčkou světa Angličankou Millie Tomlinsonovou.

„Pocity mám po zápase smíšené,“ bilancovala Serme. „Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že strávím na kurtu s 27. hráčkou světa pět setů, které budou trvat přes hodinu, měla bych radost. Prohra ale bolí, o to víc, když to bylo takhle blízko.“



I jediný zápas na elitní akci Platinum však bere jako velkou zkušenost: „Byla jsem nadšená, že jsem se dostala na tento turnaj. V poslední době to bylo s motivací těžké, až teď v posledních dvou měsících jsem měla možnost hrát alespoň lokální PSA turnaje ve Francii, ale není to to samé. Chybělo mi cestování na turnaje a opravdový cíl, na který se připravovat.“



Serme bude dále upínat pozornost k turnaji ve francouzských Mylhúzách, na němž změří síly s konkurencí hráček ze sousedních států. V červnu se uskuteční British Open, následovat bude turnaj v Chicagu.