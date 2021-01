Slavný plavecký kouč Kubovou ničil, ale potom přišel rekord

„ISL byla velká změna i velká škola a zkušenost. Já mám ráda svoje rituály, ale dokázala jsem si, že zvládnu zaplavat dobře, i když mám jiné tréninky. Nové věci z ISL budu v tréninku využívat,“ ujišťuje Kubová.

Asi nejvíc Kubové daly v Budapešti zabrat tréninky kouče amerických hvězd Davida Sala, pod nímž se připravuje i druhá česká účastnice obou ročníků ISL Anika Apostalon. „Jak Salo trénuje, jsem věděla od Aniky. Měla jsem hrozný strach, protože on jede pořád naplno a já jsem zvyklá mít v tréninku i delší série, aerobní část tréninku nebo lehčí fáze, ale takhle on netrénuje. Absolvovala jsem asi nejodlišnější typ tréninku, který jsem zažila. Kromě rozplavání 400 metrů a čtyř padesátek svižně v minutě se pak už jelo pořád rychle. Pořád stupňované pětadvacítky nebo i třeba obrátky. 10 metrů naplno, obrátka, 10 metrů od obrátky naplno, a to osmkrát a bez vyplavání. Žádný odpočinek,“ líčí Kubová.

Česká rekordmanka rychle pochopila, proč Salo svým svěřencům ordinuje jen jeden dvouhodinový trénink. „Víc se prostě v tomto režimu nedá zvládnout. Plavat to dvakrát denně, organismus se musí zahltit. Je to extrémně náročné.“

Po Salovi převzal Češku japonský trenér Norimasa Hirai a i on jí pomohl vylepšit rekord na znakařské padesátce. „Po čtvrtém závodě jsem si před tréninkem myslela, že poplaveme před semifinále tak čtyři kilometry, ale plavali jsme šest. A pak jsem se dokázala zlepšit a na padesátce překonat český rekord. Tréninky ,odsejpaly‘, a také se úplně jinak trénuje ve skupině, která opravdu chce a všichni chtějí podat co nejlepší výkon a pracují na tom. Takže to byla skvělá změna,“ líbilo se plavkyni, kterou v květnu čeká evropský šampionát v Budapešti a v létě olympiáda v Tokiu.